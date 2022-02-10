逆轉！ 旅店少東門縫偷拍房客無罪

門縫偷拍房客，飯店少東逆轉無罪。示意圖。（記者蔡清華攝）

2022/02/10 12:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家被評等為3星級的旅店少東，前年8月間被投宿的房客捉到從房門下方門縫，以微型攝影機伸入意圖偷拍，一審被依妨害秘密罪處拘役40日，檢認判刑過輕提上訴，二審則以妨害秘密罪既未處罰未遂犯自為一審改判無罪，可上訴。

判決指出，黃男為高雄市某旅館負責人之子，平時協助該旅館之營運，前年8月2日晚間6時30分許王男與友人前往1205號房內投宿，當晚7時15分許，黃趁四下無人之際，將其所有之微型攝影機，從房門下方的門縫伸入。

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房客發現有異，王男光著身子直接衝出房門，但已空無一人，著裝後到櫃台質問正在操作電腦的黃男並報警到場，黃坦承偷拍，但稱被發現後，還沒看拍到內容就已刪除。

仍是大學生的黃姓少東，稱因一時好奇才犯下錯誤，2名房客不同意和解，橋頭地院一審依妨害秘密罪處拘役40日，得易科罰金4萬元。

檢方認判刑過輕提上訴，二審合議庭認被告雖坦承偷拍犯行，但無證據顯示被告已窺得偷拍內容，亦無對外散布，就法益侵害結果應屬「結果犯」，妨害秘密罪既未處罰未遂犯，逕改依通常程序並自為一審改判無罪。

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