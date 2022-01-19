2度偷拍同所女警洗澡被判刑 男警又被抓包有第3段偷拍影片

陳姓男警拿手機偷拍女警洗澡，被當場逮個正著。 （示意圖，非當事人手機）

2022/01/19 12:07

〔記者王定傳／台北報導〕原任職台北市中正一分局仁愛派出所的陳姓警員（已調職），因2度偷拍女同事在公用淋浴間洗澡畫面，被判刑10月，沒想到法院審理過程中，勘驗陳員電腦，赫然發現第3段偷拍畫面，被害女警得知後氣憤再提告，台北地檢署今依妨害秘密起訴陳員，請求法院從重量刑。

前年9月4日下午5時許，陳員趁女警洗澡時，拿手機越過淋浴間隔板，竊錄其身體隱私部位；同年月20日，陳員再度犯案時遭女警發現，趕緊穿衣攔阻，要求陳員交出手機後向主管報告。

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台北地院刑事一審認為，陳男身為員警，本應潔身自愛、奉公守法，竟在執行警察勤務的派出所內，用手機竊錄女警沐浴畫面，視女警隱私為無物，造成女警心理嚴重恐慌及不安全感。

且陳員一度宣稱「誤以為熟識的男同事在洗澡，才惡作劇錄影洗澡畫面，沒想到是女警在洗澡」，法官認定其說法是掩飾自己犯罪行為，讓女警在職場上遭受同事誤解小題大作。

另，陳員想以60萬元和解時，卻要求女警須撤告也不得洩漏和解內容，否則得支付違約金。法官認為，陳員所謂的「商談和解」，無非僅是以討價還價方式，達成使女警撤告的目的，並非出於深刻的悔悟而真摯的以金錢賠償以減少女警傷痛，判刑10月，得易科罰金；被害者另提求償，法院亦判他賠償83萬多元。

怎料，在法院審理過程中，法官勘驗當初檢警查扣的電腦，意外發現陳員還偷拍這名女警淋浴的畫面，被害女警得知氣憤不已，認為對方身為警察知法犯法，根本沒資格當警察，檢方亦痛斥陳員行為不但使被害人心靈受創甚鉅，也嚴重影響警譽，言行操守實在不適合繼續擔任警察，建請從重量刑。

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