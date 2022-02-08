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    首頁　>　社會

    暖警勤關懷 隔代教養嬤孫過年享溫馨

    佳里警分局中鹽派出所警員林逸皇（右）勤區查察時讓獨力養孫的蔡阿嬤家免除火災，之後常前往關心嬤孫，蔡姓阿嬤今年還邀林員圍爐，過了溫馨的好年。（佳里警分局提供）

    佳里警分局中鹽派出所警員林逸皇（右）勤區查察時讓獨力養孫的蔡阿嬤家免除火災，之後常前往關心嬤孫，蔡姓阿嬤今年還邀林員圍爐，過了溫馨的好年。（佳里警分局提供）

    2022/02/08 10:35

    〔記者王涵平／台南報導〕佳里警分局中鹽派出所警員林逸皇勤區查察時，讓獨力養孫的蔡阿嬤家免除火災，之後常前往關心嬤孫，阿嬤獲悉林員今年除夕夜執勤沒辦法回家過年，特地煮火鍋帶孫子前往派出所跟他圍爐，過了溫馨的好年。

    林逸皇去年11月勤區查察時，發現轄區鹽埕里1住戶廚房冒出白煙異狀，前往查看發現居民蔡阿嬤煮食不慎，主動協助滅火，避免釀成災害，又得知73歲蔡阿嬤兒子因病去世1年多，媳婦離家出走，留下2名子女，1就讀國中1年級、1就讀國小3年級，林員為此常前往關懷。

    阿嬤每個月仰賴政府低收入戶補助5000元，隔代教養兩個孫子，林員除夕當天自掏腰包購買日本動漫鬼滅之刃紅包袋內裝刮刮卡贈送小朋友當作壓歲錢，幸運刮中200元，小朋友興奮不已。

    蔡阿嬤感激在心，獲悉林員除夕夜當天執勤沒辦法回家，特地煮火鍋帶著孫子到派出所與警員圍爐，邊吃邊說台語吉祥話：「虎頭吃燒燒，虎尾好過年，虎年讚好歸冬，虎年好吃不空（一整年都平安順遂）！」

    中鹽派出所所長施信結大年初二利用執行春節連續假期交通疏導勤務空檔，前往探視關懷並致贈紅包及玩具給蔡阿嬤的2位孫子，小朋友告訴施所長將來高中畢業也要報考警校幫助別人，讓員警相當暖心。

    中鹽派出所所長施信結（左2）大年初二利用執行春節連續假期交通疏導勤務空檔，前往探視關懷。（佳里警分局提供）

    中鹽派出所所長施信結（左2）大年初二利用執行春節連續假期交通疏導勤務空檔，前往探視關懷。（佳里警分局提供）

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