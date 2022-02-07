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    染燙頭髮不付錢還丟下稚女離開 狠心母辯萬元造型費不合理被起訴

    台北地檢署勘查髮廊的監視器畫面後，認為陳女不願支付約1萬元的造型費用，今依詐欺得利罪將她起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    台北地檢署勘查髮廊的監視器畫面後，認為陳女不願支付約1萬元的造型費用，今依詐欺得利罪將她起訴。（資料照，記者錢利忠攝）

    2022/02/07 13:23

    〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓女子帶著女兒去染、燙頭髮，在髮廊待了將近4個小時，差不多要完成造型時，她竟撇下女兒獨自走出髮廊，後來女兒回過神，也跟著陳女腳步離去，設計師這才發現陳女不見蹤影；台北地檢署勘查髮廊的監視器畫面後，認為陳女不願支付約1萬元的造型費用，今依詐欺得利罪將她起訴。

    去年4月，年約30歲的陳女帶稚女到北市西門町某髮廊做造型，與設計師談妥剪、燙、染、燙等服務後，即開始做造型，女兒則在一旁坐著等她，不料，她竟在造型即將完成之際，突然起身脫掉身上用來防護衣物的衣袍，二話不說就走出店門，獨留女兒呆坐在髮廊。

    後來她女兒察覺不對勁，趕緊跟著陳女的腳步離開，連隨身背包都忘了拿，這時設計師才察覺陳女沒付錢就離開，趕緊傳訊息給陳女，陳女卻回說她等太久、造型費用太貴、不合理；設計師不滿陳女不願回來付帳，只好報警提告。

    陳女到案後否認詐欺，辯稱當時她突然有事才離開，後來又改口稱自認價錢不合理，才會在還沒造型完成前離去。

    檢方勘查髮廊的監視器畫面後，發現陳女做造型之前，已與設計師談妥價錢，且在髮廊接受約4小時的染燙等造型服務，認定陳女故意不付錢，依詐欺得利罪將她起訴；至於陳女另被髮廊控告妨害名譽的部分則不構成。

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