高中百名師生吃團膳腹瀉 業者提告判免罰

北院行政訴訟庭認為，基隆市衛生局採驗學生糞便及餐盒程序上均有嚴重瑕疵，判團膳廠商鉅登免罰。圖為台北地院行政訴訟庭。（圖擷取自google街景）

2022/02/07 10:22

〔記者溫于德／台北報導〕前年基隆市某市立高中發生師生共261人食用鉅登團膳食品公司供應的團膳後，陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，台北市政府衛生局對鉅登裁罰6萬元，鉅登不服提告。台北地院行政訴訟庭認為，基市衛生局採驗學生糞便及餐盒程序上均有嚴重瑕疵，判鉅登免罰，可上訴。

全案源於，北市衛生局前年4月29日接獲基隆市衛生局通報，指該校師生共716人於28日中午食用鉅登供應的校園午餐後，251名學生與10名教職員陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，經採檢，共計3人檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B型。

請繼續往下閱讀...

基市衛生局依衛生福利部食品藥物管理署公布「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，判定屬細菌性食品中毒事件。北市衛生局查證屬實後，依違反食品安全衛生管理法，對鉅登裁罰6萬元。

鉅登認為，根據疾管署傳染病檢體採檢手冊，發生腹瀉群聚事件時，採集檢體時間必須於發生時間的3日內，但該校師生檢體採檢超過3日後才送實驗室；另為了調查事件真相，經公司多次赴該校訪談得知14名受訪學生大多在28日下午或放學後都還有食用其他點心或餐點，因此無法釐清部分同學糞便檢體中的金黃色葡萄球菌腸毒素B型是來自當日團膳？或是同日下午食用餐點？提告請求撤罰。

北市衛生局解釋，就疑似食品中毒病患糞便採集及送驗時間，目前並無法規強制規定，因此，鉅登以傳染病檢體採檢手冊作為檢體採檢依據，實屬無據，另鉅登餐盒也被驗出金黃色葡萄球菌，顯示團膳在攝食前已遭受污染。

北院認為，北市府衛生局雖提出該校疑似食物中毒案件人體檢驗報告，以及食藥署前年5月14日檢驗結果速報單等證據，然而，基市衛生局採驗學生糞便及餐盒程序上均有嚴重瑕疵，不足以證明符合金黃色葡萄球菌的病因物質判明標準，判鉅登免罰6萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法