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    首頁　>　社會

    冷到吐！騎重機載老母遊合歡山 保暖不足雙雙失溫

    邱姓男子騎大型重型機車載母親上合歡山武嶺賞雪，結果因雨及保暖措施不足而失溫頭暈、嘔吐，趕緊報案求助。（仁愛分局提供）

    邱姓男子騎大型重型機車載母親上合歡山武嶺賞雪，結果因雨及保暖措施不足而失溫頭暈、嘔吐，趕緊報案求助。（仁愛分局提供）

    2022/02/06 19:28

    〔記者佟振國／南投報導〕真的母湯啦！21歲邱姓男子大年初三中午騎大型重型機車，從花蓮市載60歲的母親要上合歡山賞雪，但沿途碰上大雨，加上保暖措施不足，2人不敵高山惡劣天候而失溫，伴隨頭暈、嘔吐，仁愛分局翠峰派出所獲報立即調派員警沿途搜尋，終於在台14甲線35.1公里發現母子2人，趕緊送醫救治，否則後果不堪設想。

    仁愛分局表示，大年初三下午接獲119消防轉報，表示在合歡山武嶺附近有1對母子失溫，身體不適，需要警方協助幫忙，但詳細地點並不清楚，翠峰派出所所長張勝華立即指示警員顏正達從台14甲線24.3公里鳶峰停車場往花蓮方向沿路搜尋，傍晚5點多在距離武嶺約4公里35.1公里一處彎道路旁，發現1輛大型重型機車旁有2名衣服濕透的民眾向員警揮手求救。

    員警核對身分，確認是報案人21歲邱姓男子，當天中午從花蓮市騎大型重機，搭載60歲的母親要到合歡山武嶺賞雪，但沿途遭逢大雨，加上保暖措施做得不夠，終於不敵高山低溫，導致失溫，只好停在路邊報案求救。

    員警發現凍得瑟瑟發抖的母子都有頭暈、嘔吐的失溫症狀，趕緊將2人載往翠峰派出所，交由在附近待命消防隊救護車，載往台中榮總埔里榮民醫院急救，若救援再晚一點，後果不堪設想。

    仁愛分局表示，1月30日才有外籍男子騎自行車上合歡山，結果因寒冷受困於合歡山小風口停車場，其他遊客發現報案才獲救，沒想到相隔4天又有騎乘機車的母子檔受困合歡山失溫，特別提醒民眾雪季期間合歡山氣溫偏低，甚至有雨、雪、強風等狀況，務必做好行前整備工作，以免發生危險。

    仁愛分局翠峰派出所員警將失溫頭暈嘔吐的邱姓母子載往派出所，再由待命的消防隊救護車送醫救治。（仁愛分局提供）

    仁愛分局翠峰派出所員警將失溫頭暈嘔吐的邱姓母子載往派出所，再由待命的消防隊救護車送醫救治。（仁愛分局提供）

    仁愛分局翠峰派出所員警沿途搜尋，終於在台14甲線35.1公里的一處彎道路旁發現邱姓母子。（仁愛分局提供）

    仁愛分局翠峰派出所員警沿途搜尋，終於在台14甲線35.1公里的一處彎道路旁發現邱姓母子。（仁愛分局提供）

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