年假最後一天傳火警 住戶外出逃過一劫

消防隊員佈水線進入社區救援。（記者吳昇儒翻攝）

2022/02/06 10:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日清晨接獲通報指出，汐止區汐萬路一段某處公寓3樓，傳出火警，陽台即可見明顯火光。消防局立刻派員前往救援，抵達時發現公寓外觀已被燒得漆黑，火舌竄出。現場一度傳出有人受困，所幸經4次搜查後，確認年邁的住戶外出，無人員傷亡。火災調查科人員已前往採證，釐清起火原因，初步研判起火點位於客廳。

新北市消防局清晨5時20分接獲通報後，派出金山中隊、汐止分隊、社后分隊、橫科分隊、秀峰分隊、深坑分隊共20車53人前往救援，於13分鐘內將火勢撲滅，但因遲遲無法聯繫上屋主，一度傳出可能受困屋內，經三次搜索確定無人在家。

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消防隊員初步查看，起火點位於客廳，燒毀面積約2平方公尺，起火原因則待進一步釐清。

新北市消防局第六大隊組長趙森軒指出，到場時可見陽台有明顯火勢，立刻派員布線到2樓射水搶救，破門進入後，迅速將火勢撲滅，起火點初步研判位於沙發附近，所幸搶救得宜，未造成延燒；搶救時，鄰居指出屋內住有一名老婦人，但火勢熄滅後，多次搜索均未見，屋主也表示聯繫不上老婦人，所幸上午7時許，終於聯繫上外出的婦人，確認安全無虞。

３樓公寓外觀被薰的漆黑。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員佈水線進入社區救援。（記者吳昇儒翻攝）

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