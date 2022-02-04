密醫鐵皮屋開業 每週僅看診10小時、17個月狂撈857萬

密醫鐵皮屋看診，被高雄高分院宣判緩刑。（記者鮑建信攝）

2022/02/04 08:16

〔記者鮑建信／高雄報導〕國中畢業柳姓男子沒有醫師執照，卻在鐵皮屋開牙科診所，每週只開業10小時，1年5個月竟有8百餘萬元收入，被高雄高分院依違反醫師法，判處有期徒刑1年6個月徒刑，緩刑4年，沒收犯罪所得285萬，可上訴。

判決書指出，2018年12月至2020年5月21日止，患有心臟病的柳姓被告（55歲），只有國中畢業，未有牙醫資格，卻在屏東縣里港鄉住家旁鐵皮屋開設牙醫診所，涉嫌為上百名病患執行醫療行為。

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柳每週一至週五晚上7點至9點看診，為病患執行製作假牙、安裝假牙、牙齒矯正、治療蛀牙、填補蛀牙、修磨牙齒、開立藥物及塗抹口腔藥物等醫療業務，共獲取不法利益857萬元。

屏東地院審酌柳坦承行，依違反醫師法判處徒刑1年6月，緩刑四年，需支付國庫50萬元，並犯罪所得857萬元沒收，但他認為開業有製作假牙材料、藥膏等支出，所得全部被沒收，於法不合，於是向高雄高分院提起上訴。

合議庭法官調查，柳罹患急性心肌梗塞經氣球擴張術及支架置入術後、高血壓性心臟病、痛風石等病症，家有84歲母親要照顧，妻子亦無業，每月支出至少5萬元以上。

此外，審酌他獲得病患信賴，犯罪所得並非不勞而獲，同時考量比例原則，認為全部沒收過於嚴苛，甚至影響家庭生活甚鉅，因此酌減為3分之1即285萬即可。

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