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    36萬年終獎金放車內被偷走 警3小時內彩券行逮竊賊

    警方在現場起出３０多萬餘元的贓款。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場起出３０多萬餘元的贓款。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/02/03 09:58

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名王姓男子除夕夜當天帶著36萬元，從五股的公司駕車返回汐止住家。返家吃飯時，突然想起車上年終獎金沒拿，下樓拿取時，驚覺失竊。報警逮人才知，獎金被李姓男子偷走，還拿去買刮刮樂想拚一把，幸好追回30餘萬元，警詢後將竊賊移送法辦。王男近日也撥電話到汐止分局，感謝警方3小時內破案，幫忙找回獎金。

    王男於除夕夜當晚8時許，撥電話到長安派出所，向警方表示自己將車停放在茄苳路一帶，因歸心似箭，一停好車就忘了鎖門，直接回家吃年夜飯。沒想到回車上拿取年終獎金加薪水時，卻發現錢已經不翼而飛。

    長安所警員接獲報案旋即通知採證小組到場採證，並循嫌鎖定李姓男涉有重嫌，3小時內迅速在汐止區大同路三段彩券行內將他逮捕到案，並將30餘萬元贓款追回。

    李男落網後表示，因一時失慮，才會找上路邊車輛試試看有沒有粗心人士忘記上鎖，可以入內搜刮一番，然後拿著錢買刮刮樂賭一把，原以為偷到36萬準備出運，沒想到才3小時就被警方逮捕。

    警詢後，於大年初一上午依涉犯竊盜罪嫌，將70多歲的李姓竊嫌移送士林地檢署偵辦。

    汐止警分局長林詮峰呼籲，春節期間警方維護治安工作不停歇，宵小切勿心存僥倖，以身試法。

    警方在現場清點李男偷來的贓款數量。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場清點李男偷來的贓款數量。（記者吳昇儒翻攝）

    警詢後將李男移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    警詢後將李男移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

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