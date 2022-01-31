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    17輛新車剛落地就拋錨？竟是新零件遭宵小掉包 警逮2嫌

    警方依現行犯身分將吳姓竊嫌法辦。（讀者提供）

    警方依現行犯身分將吳姓竊嫌法辦。（讀者提供）

    2022/01/31 10:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕新車剛落地就壞掉？原來零件遭宵小掉包！新北市新莊區某公司近期添購17輛小貨車，深夜放在停車場，竟被2名打零工的男子偷更換「觸媒轉化器」，導致新車才剛落地就拋錨，公司原以為車輛有瑕疵，送修後才驚覺原來是零件遭宵小偷換，立即報警逮嫌，新北市新莊警分局調閱監視器畫面後，埋伏逮獲吳、廖2嫌，依竊盜罪法辦。

    本月18日，新北市新莊某公司發現公司貨車的零件「觸媒轉化器」被小偷掉包，損失約51萬元，立即向新莊警分局福營派出所報案，警方立即組成專案小組，經調閱上百支監視器分析比對後，循線鎖定打零工的吳、廖2男涉有重嫌，並於29日將2男逮捕法辦。

    警方調查，吳、廖2嫌為好友，均以打零工為生，收入不固定，年關將近，2人為了過個好年，鎖定停放在三重某停車場的17輛公司車，先去汽車資源回收廠低價購買車主汰換的「觸媒轉化器」，再以「貍貓換太子」的手法，趁凌晨人煙稀少時，偷偷將車輛的觸媒轉化器換成汰換零件，並將換下來的新零件低價變賣，得手7萬5000元。

    新莊警分局長林温柔強調，農曆春節期間，警方必定強化查緝不法能量，加強各項治安維護工作，淨化社會治安，也讓民眾能平安度過新的一年。

    警方查獲被竊嫌用來更換的車用零件。（讀者提供）

    警方查獲被竊嫌用來更換的車用零件。（讀者提供）

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