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    首頁　>　社會

    雞蛋缺貨又漲價 稽查啟動鎖定北部2蛋商

    2022/01/31 00:54

    〔中央社〕法務部表示，近來國內雞蛋供應短缺及價格高漲，為防範並釐清「蛋商」有無乘機哄抬價格等，跨部會「物價聯合稽查小組」於昨天針對北部2家蛋商進行現場稽查。

    國內出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重；法務部30日深夜發布新聞稿表示，為防範並釐清「蛋商」有無乘機哄抬價格或囤積而不應市銷售等情形，跨部會「物價聯合稽查小組」於30日，立即針對北部2家蛋商進行現場稽查，務求農曆過年期間雞蛋供應及價量恢復平穩，不讓民眾消費權益受到影響。

    這次稽查的業者為北部地區雞蛋供應商，地點在台北市及新北市，由法務部偕同經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院農業委員會、行政院消費者保護處等部會單位所組成的跨部會聯合稽查小組，啟動現場稽查。

    稽查行動已於30日下午5時許展開，除當場要求業者說明去年迄今的雞蛋配銷情形、價量變化及短缺原因，並請業者提供佐證資料，以釐清中、上游供應商有無囤積而不應市銷售或不合理漲價等情形，嚴加查處，以杜不法。

    新聞稿最後提到，聯合稽查小組仍將持續於過年期間密切掌握各項民生物價波動情形，力求維持國內民生物品供銷充足及價格平穩，而對於任何涉及不合理漲價、囤積居奇等業者，將持續強力稽查，溯源到底，讓民眾年節均能順利採買安心團圓。（編輯：曹宇帆）1110131

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