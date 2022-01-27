為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電腦工程師假冒女性 贈虛擬寶物誘女童拍裸照交換遭羈押

    戴姓電腦工程師以贈送網路遊戲價值數千元不等的虛擬寶物，引誘近10名少女自拍裸照跟他交換。（示意圖）

    戴姓電腦工程師以贈送網路遊戲價值數千元不等的虛擬寶物，引誘近10名少女自拍裸照跟他交換。（示意圖）

    2022/01/27 23:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕又有少女為了得到網路遊戲虛擬寶物，以拍攝自己的裸照交換，可惡的是這名網蟲，在遊戲中扮成女性，引誘近10名少女拍攝胸部、下體等裸照，得手百餘張少女裸照。

    基隆警方日前接獲多名家長報案稱，有網路男蟲在網路遊戲中，以贈送網路遊戲中價值數千元虛擬寶物，引誘女兒自拍裸照跟他交換寶物。

    警方調查發現，被騙少女都有在玩網路遊戲；由於遊戲中的虛擬寶物很難取得，這名網路男蟲就以只要自拍裸照傳給他，少女就可以獲贈價值數千元不等的虛擬寶物。

    警方追查，這名網路男蟲為了取信少女，在網路遊戲中還刻意取女性的名字，再傳其他女子的裸照給少女，向少女表示只是單純欣賞，絕不會外傳，讓少女以為他也是女性，再未設防下，自拍裸照傳給他，藉此換取虛擬寶物。

    被騙少女父親是在上個月，意外發現女兒與網路男蟲LINE對話及裸照，追問才知，女兒為了取得虛擬寶物，自拍裸照與對方交換，氣到報案。

    案經警方報請基隆地檢署指揮偵辦，昨天循線逮到40多歲戴姓電腦工程師，查扣他手機查出，他以贈送虛擬寶物，引誘近10名少女自拍裸照跟他交換。基隆地檢署今依違反兒少性剝削防制條例向法院聲押他獲准，並擴大他追查是否還有其他少女受騙。

    依兒少性剝削防制條例規定，引誘兒童或少女拍攝、製造性交或猥褻行為的圖畫、照片、影片等行為，可處3年以上、7年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

    戴姓電腦工程師以贈送網路遊戲價值數千元不等的虛擬寶物，引誘近10名少女自拍裸照跟他交換今遭法院羈押。（記者林嘉東攝）

    戴姓電腦工程師以贈送網路遊戲價值數千元不等的虛擬寶物，引誘近10名少女自拍裸照跟他交換今遭法院羈押。（記者林嘉東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慘！美8歲女童和媽媽外出散步 遭流彈爆頭喪命
    2022/01/25 11:29

    慘！美8歲女童和媽媽外出散步 遭流彈爆頭喪命
    南韓遊樂園爆奪命意外 7歲女童搭滑車「失控撞杆」慘死
    2022/01/19 13:21

    南韓遊樂園爆奪命意外 7歲女童搭滑車「失控撞杆」慘死

    大安書香宅「敦南學府」企業主最愛
    加速練功？手遊玩家買虛寶遇詐 手機業者也成受害人
    2022/01/18 18:11

    加速練功？手遊玩家買虛寶遇詐 手機業者也成受害人
    港男手遊虛寶誘換8歲女童不雅照 警發現男子手機疑有更多被害者
    2020/10/11 17:59

    港男手遊虛寶誘換8歲女童不雅照 警發現男子手機疑有更多被害者

    《梅艷芳》導演版 春節上線
    誘82女童拍裸照 準台大碩士生被註銷又判刑
    2020/01/08 05:30

    誘82女童拍裸照 準台大碩士生被註銷又判刑
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播