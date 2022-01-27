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    首頁　>　社會

    越南移工聚賭...須熟識同鄉牽線、入場低消萬元 還有辣妹荷官

    嘉義縣專勤隊查獲賭場，裡面有越南辣妹荷官（左）。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊查獲賭場，裡面有越南辣妹荷官（左）。（嘉義縣專勤隊提供）

    2022/01/27 16:33

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕年關將近，賭風盛行，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，在新北市新莊區有流動賭場，有越南移工聚賭，地點隱密，賭客均由熟識同鄉牽線才能進入，入場需自備1萬元賭資，還有越南辣妹荷官，移民署嘉義縣專勤隊埋伏調查，昨天會同移民署宜蘭縣專勤隊、新北市警局新莊分局一同查處，現場查獲賭客、工作人員共53人，查扣撲克牌、賭盤等賭具，抽頭金近9萬元，賭資金額高達136萬元，偵訊後依賭博罪嫌將阮姓主嫌及多名工作人員送辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。

    嘉義縣專勤隊調查，新北市新莊區一處公寓地下室，入夜變成賭場，由越南移工帶頭群聚賭博，許多越南移工不畏疫情，下班後紛紛加入賭局，賭場賭的是俗稱「妞妞」的撲克牌競技，主要比點數大小，講求速度快、下注大，越南移工想靠「玩一把」多賺一點紅包錢過年，遭專勤隊人員查獲。

    嘉義縣專勤隊呼籲，近期國內爆發外籍移工群聚感染事件，應持續遵守防疫規定，更不得從事賭博違法行為，易衍生治安事件，更可能成為防疫破口。民眾若發現有外來人口群聚賭博，可通報嘉義縣專勤隊05-3625162或撥打110向警方檢舉。

    嘉義縣專勤隊在新北市新莊區查獲越南移工聚集的賭場。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊在新北市新莊區查獲越南移工聚集的賭場。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊在新北市新莊區查獲越南移工聚集的賭場。（嘉義縣專勤隊提供）

    嘉義縣專勤隊在新北市新莊區查獲越南移工聚集的賭場。（嘉義縣專勤隊提供）

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