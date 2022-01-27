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    精神科名醫李光輝涉賣未上市股票吸金2.8億 判刑10年

    台北地方法院今依違反證券交易法、詐欺等罪，將李光輝判處應執行10年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    台北地方法院今依違反證券交易法、詐欺等罪，將李光輝判處應執行10年有期徒刑。可上訴。（資料照）

    2022/01/27 15:49

    〔記者張文川／台北報導〕精神科名醫、光輝生命醫學公司負責人李光輝，涉嫌夥同磐石國際投資公司負責人潘偉，於2012年至2015年間，以虛偽驗資6度增資光輝生醫，出售該公司未上市股票牟利，不法吸金逾2.8億元，上百人受害；台北地方法院今依違反證券交易法、詐欺等罪，將李光輝判處應執行10年有期徒刑。可上訴。

    現年59歲的李光輝是英國雪菲爾大學精神醫學博士，常現身於電視談話性節目，頗有知名度，2011年創立光輝生命醫學公司。檢方調查，李光輝以不實文宣，對外佯稱自己是「免疫細胞第三代體外複製技術及腫瘤疫苗」的發明人，以每股10元至60元不等價格，出售公司未上市股票，但他宣稱的技術並未通過衛福部申請許可，也沒有臨床實驗支持。

    起訴指控，2013年至2015年間李光輝宣稱已與中國、日本、英國簽約取得可以治療癌細胞的專利，還開記者會公開施打「血癌細胞」推廣免疫療法，聲稱2014年將公開發行，藉此利多販售其未上市股票；期間還涉虛偽增資6億元，實際卻沒有上市櫃計畫，檢方因此認定違法，提起公訴，台北地院今將李光輝重判10年。

    李光輝被起訴後曾解釋說是名氣被利用了，創投人士主動找上他加入生技業行列，卻是利用他的名氣來賣股票，他有提出技術證書，一定會向法官據理力爭證明清白。

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