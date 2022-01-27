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    RCA工殤求償案三審開庭辯論 律師團籲最高院盡速自為判決

    RCA工殤求償案，三審今開庭辯論，關懷協會呼籲最高法院盡速自為判決。（記者張文川攝）

    RCA工殤求償案，三審今開庭辯論，關懷協會呼籲最高法院盡速自為判決。（記者張文川攝）

    2022/01/27 12:47

    〔記者張文川／台北報導〕美國無線電公司（RCA）工作環境污染傷害求償案，高等法院更一審前年判24名員工或家屬獲賠5470萬元，其餘222人遭駁回，246名原告皆提起上訴，最高法院今天開庭辯論，律師團主張無外顯疾病者也應獲賠，呼籲最高院盡速自為判決。

    全案源於，台灣RCA於1970年在桃園設廠生產家電，1992年關廠，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，不知情的多位員長期處在污染環境中而罹癌或病變，RCA員工關懷協會2004年替508位員工和家屬提出第一波民事訴訟，最高法院2018年判決RCA等4公司應賠償其中262人共新台幣5億餘元確定，其餘246人發回更審。

    此246人的求償金額共12億6200萬元，高院更一審2020年3月判其中24人應獲賠5470萬餘元，其餘222人被駁回、無法獲償，理由有部分是因文件或程序問題，主要是因無從證明依醫學判斷其細胞遭破壞而產生病理變化，或是沒有外顯疾病。246人皆提上訴。

    律師團代表林永頌今在開庭前表示，企業主提供不良的勞動環境，惡意隱匿毒害事實，提高全體勞工健康風險，因眼見同事紛紛發病過世，或擔憂孩子的健康會被影響，而長期恐慌、憂慮，應獲精神損害賠償。此主張在本案一軍的一審、二審都獲法院支持，第二批求償的RCA勞工（簡稱二軍）一審也明確將身體權、健康權的損害，認定包括細胞機能受阻、次細胞層級染色體、甚至DNA序列完整性遭破壞的「微觀」損害。

    RCA員工關懷協會指出，被更一審駁回的「無外顯疾病」會員中，近期又有人罹癌，也有人明確罹患卵巢癌多年，卻被更一審認定與污染沒有因果關係，含冤莫白，此案是台灣整體職業安全制度改革的指標，呼籲最高法院要有決心，盡速自為判決。

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