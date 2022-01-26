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    驚險！被小客車迎面撞 機車騎士跳車…瞬間起火燒剩骨架

    直行機車被轉彎自小客車迎面一撞，騎士跳開逃生機車陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

    直行機車被轉彎自小客車迎面一撞，騎士跳開逃生機車陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

    2022/01/26 12:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區省道中華路一段、興仁路路口，今天（26日）清晨發生離奇火燒車事故，1輛自小客車由中華路一段欲左轉興仁路時，與對向1輛機車發生擦撞 ，機車被撞後噴飛倒地，蔡男情急跳車，不久機車瞬間起火全面燃燒，還好蔡男僅受輕傷，起火原因由警消調查鑑定中。

    桃園市消防局第二大隊內壢分隊於清晨5點40分獲報機車火警，立即出動消防人員7名、消防車2輛前往，經出水搶救撲滅火勢，附近目擊的民眾利用滅火器協助滅火，火勢在15分鐘後滅，不過機車全車已燒毀剩骨架。

    警方初步調查，此交通事故緣於劉姓男子（67歲），清晨駕駛自小客車由中中華路一段號誌燈前欲左轉興仁路行駛，因清晨時段車流量不大，疑似搶快未等到左轉行駛號誌，即左轉行駛，導致對向由中壢區往桃園區方向直行的普通重機車騎士蔡男（20歲）緊急煞車失控撞擊自小客車右後方，並造成機車倒地滑行，疑似因為倒地漏油，零件又摩擦產生火花，引起燃燒。

    蔡姓騎士緊急逃生僅手腳挫傷，經緊急送醫後，目前已無大礙，經警方實施酒測，雙方駕駛皆無飲酒，雙方肇事責任，待進一步調查釐清。

    中壢警分局呼籲駕駛人於左轉箭頭綠燈未亮起時，應於停止線前停等待，待左轉箭頭綠燈亮起時方能左轉，倘未依規定行駛，即違反道路交通管理處罰條例48條，將可處600元以上1800元以下罰鍰；呼籲民眾轉彎或變換車道時應依號誌指示行駛，千萬別為了趕時間，拿自己生命開玩笑！

    直行機車被轉彎自小客車迎面一撞，騎士跳開逃生機車陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

    直行機車被轉彎自小客車迎面一撞，騎士跳開逃生機車陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

    疑圖中自小客車（左）迎面擦撞機車，造成機車瞬間陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

    疑圖中自小客車（左）迎面擦撞機車，造成機車瞬間陷火海燒到剩骨架。（記者李容萍翻攝）

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