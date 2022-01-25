建議拓寬往納骨塔道路挨罰30萬 國民黨苗縣議員兼業者提告敗訴

國民黨苗栗縣議員鄭聚然身兼納骨塔業者，被監察院認定未遵守利衝法規定，建議縣府徵收、拓寬通往納骨塔道路，挨罰30萬；鄭提告請求撤罰，被北院判決敗訴。（資料照）

2022/01/25 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕私立納骨塔業者苗栗玉寶文創公司負責人鄭聚然，同時也是苗栗縣議員，被監察院認定未遵守公職人員衝突法規定，透過質詢、打電話方式，要求苗栗縣工務處徵收、拓寬通往納骨塔道路，開罰30萬元。鄭不服提告，台北地院認定監察院認事用法並無違誤，判鄭敗訴，仍須繳30萬元罰鍰；可上訴。

判決指，鄭自2016年3月10日起擔任玉寶負責人，2018年12月25日當選縣議員。監察院指發現，鄭身為縣議員對縣府具有監督權，仍假借職務上權力、機會或方法，於2019年1、2月分別透過議會質詢或打電話方式，向工務處建議徵收、拓寬通往納骨塔道路，更於3月親自到場參與拓寬會勘。

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監察院指出，鄭已違反利衝法法第17條規定：「公職人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益。」開罰30萬元。

鄭解釋，因為接獲民眾陳情，請求「協助改善水源路229巷（通往納骨塔道路）交通情況」，才在質詢時提到「這條路出入人口蠻多，但路很小，有沒有機會在整個徵收方面還是計畫？」並非單純建議徵收拓寬，重點在於有無拓寬「計畫」。

鄭也提出路線圖強調，國道一號頭份交流道至納骨塔最便捷的路線為：「經正興路轉入吉祥路再接水源路229巷」，他建議拓寬的道路則是「水源路229巷巷口經過上興里活動中心」，並非最便捷路線，所以建議「拓寬、增設號誌燈號管制、劃設紅線等」，主要是為改善里民活動中心的交通狀況，且依google地圖可知，該巷並非前往納骨塔唯一出入路線，請求撤罰。

監察院表示，該納骨塔價值上億，在該巷少數營利事業中規模最大，且該巷僅為村里聯絡道路，路寬較小，未必妨礙為數不多的居民出路，卻勢必影響納骨塔的銷售及經營，故該巷若能拓寬，最大受益者無疑是玉寶。

監察院並指，鄭身為負責人又是議員，行使議員權力時既未請權責機關頭份市公所協助瞭解交通狀況，也未徵詢其他在地居民意見，直接藉由質詢或撥打電話方式，徵詢工務處長有無徵收機會或建議拓寬該巷全線，認鄭所為只為了玉寶私利，依法開罰無誤。

北院認同監察院開罰結果，也根據納骨塔興辦事業計畫指出，納骨塔最高可容納3萬個塔位，屬中大型納骨塔，對外交通是否便利，對玉寶經營及銷售至關重要，且從頭份市區甚至竹南鎮方向前往納骨塔經過該巷較為便利，因此，鄭主張徵收或拓寬等相關建議與納骨塔無關，顯無理由，判鄭敗訴。

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