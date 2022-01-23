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    首頁　>　社會

    都是宿醉惹的禍！ 汐止警一日連抓2騎士酒駕

    謝女休息一夜後，酒測值仍嚴重超標，被警移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    謝女休息一夜後，酒測值仍嚴重超標，被警移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

    2022/01/23 10:07

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局員警昨日上午在禮門街及下午執行勤務時，發現兩名騎士酒後騎車，酒測值分別為0.47、0.29毫克，通通超標。兩名騎士均稱，自己酒後都有休息，並非飲酒後馬上騎車，一定是宿醉惹的禍。警詢後，將二人依涉犯公共危險罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

    汐止警方指出，第一件事發生在上午8時許，同仁正在禮門街、大同路二段執行交通崗勤務時，發現騎車的謝姓女子闖紅燈，攔下後聞到淡淡酒味，檢測後發現酒測值高達0.47毫克。謝女宣稱，自己是前一天喝酒，因為週六要補上班，才會騎車出門，沒想到酒卻還沒退，直呼有夠衰！

    另一名彭姓騎士則是因騎車時搖晃，被巡邏員警發現攔下盤查，雖無聞到明顯酒味，但看他臉色泛紅，便對他進行酒測，其酒測值達0.29毫克，明顯超標。彭男則稱當日中午有喝了點小酒，但之後就回家睡覺休息，自覺酒精已退，才騎車出門，沒想到還是超標。

    汐止警分局長林詮峰指出，111年春節連續假期將至，多有公司尾牙春酒、三五好友小酌、鄉親返家聚餐等易飲酒情況，去年底至今年1月20日，分局已取締酒後駕車16件，呼籲民眾酒後不開車，不要心存僥倖，以免受罰；另已請同仁至各易飲酒場所發放酒駕傳單、宣導飲酒民眾需指定駕駛或使用店家所提供代客叫車服務，避免民眾酒駕上路，保障行車平安及降低交通事故。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    彭姓騎士休息一下午，睡了一覺後，酒測值仍超標。（記者吳昇儒翻攝）

    彭姓騎士休息一下午，睡了一覺後，酒測值仍超標。（記者吳昇儒翻攝）

    汐止警方經常至飲酒場所進行宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    汐止警方經常至飲酒場所進行宣導。（記者吳昇儒翻攝）

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