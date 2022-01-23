男開BMW失控撞分隔島再衝到對向車道 警意外查獲西瓜刀

蔡男開白色BMW轎車行經中正地下道前，失控撞擊分隔島及前面周男駕駛藍色轎車後，再衝到對向車道。（圖由民眾提供）

2022/01/23 09:19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄蔡姓男子今凌晨開白色BMW轎車行經中正地下道前，失控撞擊分隔島及前面周男駕駛藍色轎車後，再衝到對向車道，警方獲報到場處理，意外在蔡男的副駕駛座腳踏墊上，發現一把西瓜刀，蔡男卻辯稱不清楚車上為何有刀，也不知道何人放在車上，但因無故攜帶刀械，依社維法函送簡易庭裁罰。

今凌晨0時34分許，苓雅分局凱旋路派出所獲報，中正二路與和平一路口有車禍事故，警方前往處理，發現蔡男（21歲）開著白色BMW車，沿著中正路東向西行駛，在中正地下道前失控依序撞擊分隔島及前面周男（23歲）駕駛的藍色轎車後，再衝至對向車道。

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警方表示，現場因車損嚴重，零件散落及落油，雙方均未受傷，雙方酒測後均未飲酒，詳細肇事責任，將調閱路口監視畫面及現場測繪資料，進一步分析研判。

另警方在處理交通事故時，意外在蔡男的BMW車的副駕駛座腳踏墊上，發現一把西瓜刀，蔡男卻辯稱不清楚車上為何有刀，也不知道何人放在車上，但因無故攜帶刀械，仍被依社維法函送簡易庭裁罰。

警方呼籲，夜間視線不佳，請駕駛人務必減速慢行，以維護行車安全，另無故攜帶刀械除將滋生事端，已違反社會秩序維護法，警方將依法裁罰，民眾切勿以身試法！

蔡男開白色BMW轎車行經中正地下道前，失控撞擊分隔島及前面周男駕駛藍色轎車後，再衝到對向車道。（圖由民眾提供）

蔡男開白色BMW轎車行經中正地下道前，失控撞擊分隔島及前面周男駕駛藍色轎車後，再衝到對向車道。（圖由民眾提供）

蔡男開白色BMW轎車失控撞擊分隔島及前面周男駕駛藍色轎車後，再衝到對向車道。（圖由讀者提供）

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