太魯閣事故禍首李義祥羈押9個月期滿 今60萬交保施以電子監控

太魯閣號事故禍首李義祥羈押9個月期滿，今天下午60萬元裁定交保。 （資料照）

2022/01/21 16:44

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號列車出軌意外，造成49人死亡、200多人輕重傷，涉嫌肇事包商李義祥、外籍移工華文好，在羈押長達9個月後，因羈押期限已滿，花蓮地方法院今天下午裁定60萬元交保；華文好則停押責付，2人可在農曆年前返家。

花蓮地方法院今下午召開羈押庭，合議庭受命法官認為，被告李義祥、華文好已羈押9個月，由於羈押期限已滿，依法釋放。檢察官林于湄當庭向法院聲請對被告2人具保、限制出境，同時施以電子監控。最後法官裁定李義祥具保60萬元、華文好則責付辯護人，2人均限制住居、限制出境出海，並接受適當科技監控設備8個月。

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花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，李義祥、華文好被羈押超過9個月（首次3個月，再延長羈押3次各2個月），依刑事訴訟法規定，羈押期限已滿，法官依法只能釋放。

台鐵408次太魯閣號去年4月2日在花蓮清水路段撞上滑落吊卡車（工程車）出軌，造成49人死亡、逾200傷，包商李義祥、移工華文好等人被依過失致死罪起訴。針對李義祥部分，檢方就過失致死、肇事逃逸求處最重刑。

被告李義祥、華文好移審花蓮地院後，合議庭審酌2人涉嫌過失致死等罪之犯罪嫌疑重大，且均有逃亡風險存在，110年4月21日裁定羈押，並分別裁自7月21日、9月21日起延長羈押2月。10月22日地院裁定交保，25日李義祥交保返家，地檢26日抗告，高分院28日撤銷原裁定發回重裁，隔日地院開庭重裁，裁定繼續執行第2次羈押期，11月底開庭裁定延押至今日召開羈押庭後，期滿依法釋放，總計羈押9個月。

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