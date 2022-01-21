台南三井Outlet開幕倒數 農曆年前先進行災防實兵演練

三井OUTLET開幕在即，消防局與業者合作，先進行災害搶救實兵演練。（南市消防局第五大隊提供）

2022/01/21 13:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕日商三井不動產集團斥資了逾30億元於台南高鐵特定區打造的購物商場「MITSUI OUTLET PARK」，訂於2月下旬開幕，營運進入倒數，市政府消防局今天與業者合作，在農曆年前先舉行地震暨火災搶救的實兵演練，過程順利，強化大型公共場所的安全效能。

三井OUTLET主體建築已經完工，即將營運，為了避免商場於災害發生時，無法立即疏散眾多人潮，並考量火警搶救動線複雜等問題，消防局第五大隊今天現地進行實兵演練。

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第五大隊今天的演練內容，包含了事故現場評估、防火區劃確定，以及建立指揮體系、水線佈署、水源掌握，還有人員安全管制與大量傷病患救護等。

這次也加強演練當民眾受困火場，要在最短時間內確認地點，並展開搜救行動，希望透過演練，加強業者自衛消防編組訓練，並讓消防人員更了解該場所空間配置與消防安全設備，於災害發生時，可儘速進行搶救。

消防局長李明峯表示，火災現場瞬息萬變，救災人員的救災應變能力、對建築物構造及動線的掌握度、人潮疏散及災害搶救規劃十分重要，因此特結合三井OUTLET辦理大型搶救演練。

李明峯說，藉由演練，以期災害發生時能迅速有效的部署，搶救搜索區域化，進而達到降低災害發生的規模及傷亡損失。

市長黃偉哲也呼籲民眾進入公共場除應注意自身防疫措施外，並應了解場所避難逃生動線；而大型公共場所因出入者多為不特定人士，平時要謹慎用火、用電，並隨時保有防災意識，強化自身應變能力，平時加強防災應變準備及演練。

第五大隊今天的演練內容，包含了事故現場評估、防火區劃確定，以及建立指揮體系、水線佈署、水源掌握，還有人員安全管制與大量傷病患救護等。（南市消防局第五大隊提供）

這次也加強演練當民眾受困火場，要在最短時間內確認地點，並展開搜救行動。（南市消防局第五大隊提供）

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