借4萬年息達706％！「吸血男」被判刑

陳姓婦人急需4萬元應急，找上黃姓男子周轉，換算年息高達706%，最後還不出錢。示意圖。（資料照）

2022/01/21 11:27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市陳姓婦人前年急需4萬元應急，找上友人介紹的黃姓男子周轉，雙方約定每10日利息6千，借款當日就先扣8千元利息，加上手續費等費用，換算年息高達706%，陳婦最後還不出錢訴警偵辦，橋頭地院依重利罪判黃男徒刑4月，得易科罰金12萬元，嚇到黃男賠償和解，二審改判3個月易科罰金9萬元確定。

判決指出，黃男經他人介紹獲悉陳女有借款需求後，前年2月17日下午雙方約至一家便利超商內見面，因陳女急迫用錢、輕率且無借款經驗，向黃男支借4萬元，雙方約定手續費1千元自借款金額中扣除，利息以每10日為1期，每期6千元，借款當日預先扣除8千元利息，陳女借款當日實際取得3萬1千元之現金。陳女另交付面額4萬元之本票2張及身分證影本作為擔保。

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經換算年利率為706%，陳女只還第一期利息6千元後就無力再繳納利息，在友人陪同下相約與黃男協商，但雙方無法達成共識，黃男一度限制陳女離去，陳女報警處理。

橋頭地院一審認黃男正值青壯，不思以正當方式賺取所需，反利用他人處於經濟上弱勢而需錢孔急之際，收取與原本顯不相當之重利以牟利，損害社會風氣，破壞金融秩序，判黃男徒刑4月，得易科罰金12萬元，在黃男與陳女達成調解之後，二審改判黃3個月易科罰金9萬元確定。

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