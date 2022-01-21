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    首頁　>　社會

    從事「離死亡最近的工作」仍酒駕 連累母親出面擔保

    2022/01/21 11:06

    〔記者溫于德／台北報導〕一名在台北市立第二殯儀館附近生命公司工作的喻男，拒絕酒測挨罰18萬元，卻只繳1萬就沒繳，移送法務部行政執行署台北分署時還被發現又欠繳131張罰單，總計欠費27萬多元，最終連累喻母出面代繳1萬5000元，並出具擔保書代辦分期繳納。

    台北分署說，前年8月17日，喻男開車行經ATT 4 FUN信義店旁時，被警員攔檢酒測，喻男拒測，除被吊銷駕照，也遭北市交通裁決所裁罰18萬元，喻男後來申請分18期繳納獲准，卻只繳1萬元就未續繳，遭移送台北分署時，又被查出欠繳131張罰單，總計欠費27萬多元。

    台北分署本月10日前往喻家查訪，喻男不在，後續也沒與分署聯絡，分署改打電話到生命公司，恰由喻母接聽並承諾處理欠繳罰鍰。

    喻母昨日赴台北分署解釋，兒子從事殯葬工作，收入視業務績效決定，且因受雇時間不長，業務工作剛起步，收入極不穩定，暫無能力一次繳清全部罰鍰，但保證會繳，因而代為申請分18期繳納並先代繳1萬5000元：分署同意喻母申請。

    台北分署說，近年酒駕事件頻傳，每每造成無辜民眾傷亡及家庭破碎，仍有人心存僥倖觸法。分署並呼籲，尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人，分署會採取強力執行措施，以全力遏止酒駕歪風。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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