酒駕男遭攔查求情：讓友人把機車牽回家 警開箱現出28顆子彈

許姓男子酒駕遭攔查求警讓友人把機車牽回家，原來置物箱藏了28顆子彈，他稱是朋友寄放想載出去扔棄。（民眾提供）

2022/01/20 08:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄64歲許姓男子酒後騎機車停等紅燈時，違規超越停止格線，新興警網巡邏經過見狀對他盤查，聞到他的身上有酒氣，依法對他進行酒測，結果酒測值超過標準，依公共危險罪現行犯將其逮捕帶回，他不斷要求通知朋友將車騎回家，令警起疑，打開置物箱赫然發現藏有28顆子彈。

新興分局今指出，中山所巡邏警組於昨天行經自立一路、七賢二路口時，發現一輛機車停等紅燈時越線違規，員警上前攔下盤查，盤查過程中發許姓騎士有酒味，進一步對他酒測，酒測值超過法定標準依法逮捕，警方欲將他帶回派出所調查，許男不斷向員警表示自己就住在附近，要求讓他的朋友先協助將機車騎回家停放。

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員警表示會配合協助，但必須先返回派出所，後續會依程序將讓發還車輛，許男聽後臉色怪異，讓查緝員警心生懷疑，決定進一步詳細檢查其車輛，打開機車置物箱發現放有一個手提箱，裡面赫然發現裝有28顆子彈。

據了解，許男稱子彈是朋友寄放的，許男於當天整理家裡時翻出，因不曉得該如何處置，故欲將子彈載出丟棄，不料途中因違規遭警方查獲，警方對許男說詞仍持保留態度，將擴大追查向上溯源子彈來源，全案訊後依違反槍砲彈藥條例與公共危險罪嫌，移請高雄地檢署接續偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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