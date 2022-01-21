中對台認知作戰混進「卡提諾論壇」 調查局揪400臉書帳號散佈假訊息

中國對台進行認知作戰的行動從未停歇，調查局揪400多個臉書假帳號散佈假訊息。（法新社，本報合成）

2022/01/21 10:52

〔記者錢利忠／台北報導〕中國對台進行認知作戰的行動從未停歇，調查局今天示警，近期網路社群出現大量散布有關疫情及政治爭議的假訊息，甚至利用網頁瀏覽器開發者模式，編輯竄改PTT既有文章內容進行造假，源頭則是來自中國於境外註冊在台具網路聲量的20個卡提諾論壇帳號，再藉由中國及柬埔寨人士所管理的「茯苓有點兒甜」等數個臉書粉絲專頁及400多個臉書假帳號進行散布。

調查局表示，經調查發現「朱○卉、王○藍、於○意、丁○風…」等近20個卡提諾論壇帳號，是透過境外手機門號及電子郵件註冊，頻繁發布有關疫情及政治相關的爭議訊息，甚至利用網頁瀏覽器開發者模式，編輯竄改PTT既有之文章內容進行造假。

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之後藉由中國、柬埔寨背景人士管理的「茯苓有點兒甜」等數個臉書粉絲專頁，進行第一層散布，並利用「郝○茹、喬○雲、悅○汪、琬○曹…」等近400個臉書假帳號，進行第二層分享，廣泛散布至我國地方社團、宗教、生活娛樂等各類不特定公開臉書社群，再由社群成員進行第3層的分享。

調查局表示，由中國假訊息農場製造出來的假訊息，透過計畫性分工後，層層被轉傳散布，深入我國社會各階層，企圖營造錯誤認知及挑起國人對立，嚴重危害我國社會秩序及國家安全。

調查局資安工作站為釐清民眾有無配合該假帳號惡意犯罪等行為，已於去年12月27日、28日，會同相關處站進行約談及查證，最後發現多數民眾均是在未經查證或無法辨識真偽的情況下，不慎轉傳相關假訊息。

調查局除已將相關假帳號通報有關單位進行查處外，今天特別提醒民眾，識別網路資訊時應提高警覺，境外勢力為規避我國執法單位查緝，已實施多元手法隱匿身分、背景來源，甚至建構多層次的轉傳機制，利用我國社群常用圖文形式及習慣用語以假亂真，進而達成其特殊政治目的。呼籲民眾在確認訊息真確性之前，應獨立思考、小心查證，切勿任意轉發散布以免誤蹈法網。

調查局今天對民眾發布示警，並公布中國假訊息農場的產製流程。（調查局提供）

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