台灣很難被擊潰！日本學者曝中國假訊息「逐漸失效」關鍵

日本龍谷大學副教授陳慶昌認為，如果泛藍支持者的數量繼續減少，那麼大約10年後，中國假訊息活動將逐漸失效。（資料照）

2021/07/10 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情期間，中國對台發動認知作戰、散布假訊息；新加坡媒體報導「中國假訊息很難擊潰台灣」，並提到日本龍谷大學學者認為，「泛藍支持者數量繼續減少」是中國假訊息活動「逐漸失效」的關鍵因素。

新加坡媒體《Mothership》指出，台灣在5月確診病例激增後，發現來自中國的假訊息開始猛烈攻擊，這些假訊息包括冒充《自由時報》的推特帳戶發布假新聞，稱台北、新北已經成為「鬼城」、「2萬人失蹤」、「萬華確診者遺體被大規模焚化」等，還出現聲稱總統蔡英文染疫的假訊息。

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此外，中央流行疫情指揮官陳時中也成為假訊息攻擊目標，謠傳他本來是日本人，因為做了人體實驗的關係，一直從二戰就活到現在，因為跟美國合作而研發肺炎病毒生化武器，現在被民進黨用來屠殺民眾，陳時中本名南雲忠一」，這則假訊息還擺放了陳時中與日本帝國海軍將領山口多聞的照片。

媒體指出，台灣的疫情目前得到控制，疫苗供應量也已經增加，社會大眾對於這種假訊息的警覺性也有所提高，中國的假訊息活動很難擊潰防疫之下的台灣；日本京都龍谷大學副教授陳慶昌表示，台灣面臨的不是公衛危機，而是政治危機，在疫情被控制後，泛藍與親中「第五縱隊」一直試圖動搖民眾對政府的信心。

陳慶昌認為，中國政府在台灣「挑撥離間」的陰謀，不會對台灣造成深遠影響，原因在於「中共的詭計愈來愈被台灣人和外國人識破」，他補充說，「如果泛藍支持者的數量繼續減少，那麼大約10年後，假訊息活動將將逐漸失效」。

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