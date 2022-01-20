小心了！遠百竹北試營運 上週假日就開出333張違停紅單

遠東百貨竹北店14日起試營運，吸引大量人潮湧入，違規停車數也跟著激增，新竹縣政府警察局統計，上週假日至少開出333件違規罰單，以機車違規臨停最多，地點主要在十興國小周遭路段。（竹縣府提供）

2022/01/20 13:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕遠東百貨竹北店14日起試營運，吸引大量人潮湧入，違規停車數也跟著激增，新竹縣政府警察局統計，上週假日至少開出333件違規罰單，以機車違規臨停最多，地點主要在十興國小周遭路段；縣府提醒民眾多加利用商場或公有停車場停車，勿貪圖一時方便吃上罰單，遠百開幕延期，交通維持計畫依舊自今（20日）起正式啟動。

警察局交通隊表示，根據道路交通管理處罰條例相關規定，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，可處300到600元罰鍰；在禁止臨時停車處所停車，可處600到1200元。

請繼續往下閱讀...

交通旅遊處表示，針對竹北遠百造成周邊道路交通壅塞，縣府推出交通維持計畫，並持續滾動滾動式檢討，降低交通衝擊問題，昨天邀集各單位檢核周邊交通改善設施，考量到試營運期間周邊違規停車數激增，特別是鄰近遠百的十興國小周邊莊敬北路、勝利二路等路段的機車違停案件激增，提醒民眾不要臨停在遠百周邊的人行道上，避免違規停車影響周邊國小及居民進出。

交旅處說， 縣府日前已公告交維計畫，在原訂計畫時間20日正式上路，規範假日上午11點到下午2點，光明六路東一段禁止左轉莊敬北路，避免影響國道1號竹北交流道，導引車流進入商場動線，利用自強北路接勝利二路進場，並透過導引牌面引導用路人進入商場或公有停車場，也提醒用路人遵守警察及義交的指示，避免造成路口回堵。

縣警局統計，遠百試營運假日期間共開出至少333件違規罰單，其中以機車為最多數，縣府提醒前往遠東百貨之民眾，多利用公有與商場停車場，自勝利一路與莊敬二街交叉口進入。

遠百竹北店交通維持計畫依舊自今（20日）起正式啟動。 （竹縣府提供）

遠百竹北店免費交通接駁車路線（竹縣府提供）

遠百竹北店免費交通接駁車路線（竹縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法