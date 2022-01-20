網瘋傳48秒性愛片 ØZI上派出所提告：不希望再波及他人

台灣知名創作歌手ØZI昨晚前往轄區派出所提告，警方將依妨害風化及妨害秘密罪偵辦，他受訪表示，不希望這件事情再波及或傷害其他人，後續將交由警方處理。（記者闕敬倫翻攝）

2022/01/20 08:25

〔記者闕敬倫／台北報導〕台灣知名創作歌手ØZI近日緋聞沸沸揚揚，與謝和弦前妻Keanna的緋聞還沒爆完，再遭人在網上流傳48秒性愛影片；據傳ØZI原本在18日要到警局報案，消息遭到經紀人否認，但他昨（19日）晚間11時許，已前往轄區大安警分局敦化南路派出所提告、製作筆錄，警方將依妨害風化及妨害秘密罪偵辦。對此，ØZI受訪表示，不希望這件事情再波及或傷害其他人，後續都將交由警方處理。

昨天深夜11時25分，ØZI偕同經紀人到北市敦南派出所，提出妨害風化及妨害秘密告訴，她在所內製作筆錄約一小時後，走出派出所受訪表示，「這禮拜真的算發生蠻多事情的，今天主要來報案是針對最近我的私密影片流出的這件事情，我不希望這件事情再波及到或傷害到其他人，所以趕快來警局報案，然後我的爸媽也很擔心，所以希望接下來都交給警方處理，thank you，謝謝大家的關心」，隨後與經紀人快步上車離開現場。

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在網路流傳的全長48秒影片中，可見短髮辣妹拿著手機對著浴室化妝鏡錄影，清楚拍下2人性愛過程，背後能明顯辨識染著一頭紅髮的ØZI，畫面後半段疑似交由男方掌鏡，拍下雙方交合處特寫。

據了解，ØZI與性愛自攝影片女主角當時為情侶關係，2人交往時間約為4、5年前，但影片為何會流露到網路，在社群平台及通訊軟體瘋傳？ØZI經紀人表示，「我們也不清楚，因為素材不在我們這邊」。

至於性愛影片女主角的部分，因2人分手已久，OZI也沒有留下影片，後續聯繫不上對方，不清楚女方想法。北市大安警方表示，本案已依法受理，後續將積極偵辦。

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