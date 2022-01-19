消防結合防災企業春節前演練 著重防疫、避難逃生

新北市消防局第二大隊今天在特力屋新莊店舉辦春節前演習，模擬業者在火災發生後，與消防單位合力疏散、滅火；演習也不忘落實防疫。（記者吳仁捷翻攝）

2022/01/19 19:53

〔記者吳仁捷／新北報導〕農曆春節將屆，消防單位預期民眾湧入大賣場，新北市消防局第二大隊今天在新莊特力屋賣場舉辦春節火災搶救演練，模擬五金賣場遭遇火警，員工實施初期疏導顧客避難逃生，滅火，再由消防單位接手救護大量傷病患及殘火處理，場面逼真，適逢武漢疫情（新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情升溫，演練也著重防疫實名制、人流管制，遏止疫情擴散。

新北市消防局第二大隊今天派出60名消防人員、幹部，到防災企業-特力屋新莊店演習，這處位於溫仔圳重劃區內五金、建材大賣場面積超過上千坪，春節等假日人潮聚集，動線繁雜，演習模擬一處倉儲失火，波及陳列區，員工發現後啟動消防編組，防災受信總機展開監控並報119救援，演習場區分為災害發生通報及初期作為、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」、「搶救佈署演練」等情境，大賣場員工、消防員合力演習時，彷彿置身火場中疏散、救護遊客，場面逼真。

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第二大隊長陳志德說，透過今天春節前重點場所消防演練，期望提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化賣場防火管理及消防人員災害搶救之應變能力，提供消費者安全無虞的場所，讓民眾安心過好年；他更提醒民眾到公共場所休閒消費，應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生災害，應保持鎮靜，切勿驚慌，聽從現場人員指示，或在安全無虞時，進行初期滅火。

此外，因應武漢肺炎疫情升溫，演練中也著重實名制、人流管制，避免公安演練淪為防疫破口。

新北市消防局第二大隊今天在特力屋新莊店舉辦春節前演習，模擬業者在火災發生後，與消防單位合力疏散、滅火；演習也不忘落實防疫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局第二大隊今天在特力屋新莊店舉辦春節前演習，模擬業者在火災發生後，與消防單位合力疏散、滅火；演習也不忘落實防疫。（記者吳仁捷翻攝）

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