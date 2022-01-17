安心過好年！ 桃市消防隊賣場、老街小巷救災演練

桃園市消防局二大隊在家具賣場執行消防演練。（消防局提供）

2022/01/17 22:57

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，民眾除舊佈新各大賣場湧入購物人潮，桃園市消防局第二、四大隊今日下午分別在宜得利家居中壢店、大溪老街旁后尾巷舉辦大型賣場消防安檢及搶救、老街狹小巷弄火警演練，除指導商場員工自衛消防編組，同時對民眾進行防災演練及避難觀念宣導，老街小巷火災搶救採「無腳本」演習，更考驗現場指揮官、消防員專業判斷與默契，與實際救災情境相符，過程逼真。

第二大隊下午在宜得利家居中壢店舉辦演練，模擬起火點在賣場某店家電器因素造成展品起火燃燒，火勢沿場所內空調管路水平延燒，受信總機作動後，場所工作人員立即啟動自衛消防編組，執行初期火災、避難引導及廣播通報場所顧客人員火災情況，消防局接獲通報後隨即派遣鄰近分隊調派人車馳往搶救。

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第四大隊則選在大溪老街狹小巷弄進行演練，模擬巷弄內空屋堆積大量可燃雜物，不慎因菸蒂引發火勢產生濃煙，由大溪及圳頂分隊實際出動救災人車至后尾巷救災。由於巷弄狹小車輛無法駛入，以長距離佈署水線方式進行救援。

第二大隊長戴明杉表示，過年佳節回家團圓，除了有消防局把關公共場所消防安全，也提醒民眾年假期間前往公共場所時，應先了解逃生路徑，注意逃生通道是否暢通並保持警覺，外出旅遊時，務必關閉瓦斯爐具、拔除不用插頭，避免火災事故發生，保護自己及家人免於受災。

第四大隊長郭百倫也說，狹小巷道因搶救不易特性，若發生火警恐造成傷亡損失，呼籲民眾切莫於狹小巷道內停放車輛及堆放雜物，避免影響消防救災動線、空間及耽誤救災黃金時間，以共同守護安全幸福家園。

桃園市消防局二大隊在家具賣場執行消防演練。（消防局提供）

桃園市消防局二大隊在家具賣場執行消防演練和消防安檢測試。（消防局提供）

桃市消防局第四大隊演練老街狹小巷弄火警演練，採無腳本演練，提高民眾防災觀念。（消防局提供）

桃市消防局第四大隊演練老街狹小巷弄火警演練，採無腳本演練，提高民眾防災觀念。（消防局提供）

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