30家百貨業者齊聚101 觀摩消防演練超認真

台北市消防局在台北101舉辦消防演練，場面逼真。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/19 15:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節前後是民眾前往各百貨商場採購逛街的高峰期，人潮眾多且頻繁用火用電，增加火災發生風險，為提供民眾安心購物環境，台北市消防局今在台北101大樓購物中心及松山區微風廣場，舉辦大規模消防演習，場面逼真，同時邀請新光三越及SOGO等30家百貨商場業者到場觀摩，學習火災應變技巧，提高場所防火意識。

台北101購物中心這場演練是模擬1樓專櫃發生火災，場所立即依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導、安全防護及救護等各項應變行動；演習項目包括「自衛消防編組」、「傷病患救護」、「滅火射水」、「破壞及人命搜救」、「架梯人命救助」、「高空作業車升梯救援」、「繩索救助」及「指揮幕僚作業」等，共動員場所員工約150名、消防局警義消人員約100名、各式救災救護車輛21部參與演習，演練過程逼真寫實。

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消防局也呼籲，逛街購物民眾，進入公共場所除應注意自身防疫措施外，亦須了解場所避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，倘發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散，慎防推擠踩踏造成受傷。

另也提醒，長假外出時，家中電器設備也要依照「5不1沒有」要點，以防範電器火災發生，包括：不要超過負載、插頭不用不插、不要捆綁電線、插頭不污損、不要有可燃物，以及沒有安全標章不使用，才能「虎」你平安過新年。

台北市消防局在台北101舉辦消防演練，場面逼真。（記者姚岳宏翻攝）

台北市消防局在微風廣場舉辦消防演練，場面逼真。（記者姚岳宏翻攝）

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