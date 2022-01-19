22狗遭關籠飼料飲用水也不足 新北動保處開罰飼主14萬

飼主被檢舉將22犬隻關在籠子且飲水、飼料明顯提供不足，涉嫌虐待。（新北市動物保護防疫處提供）

2022/01/19 16:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲民眾通報，在石碇區有22隻犬隻被關在籠裡飼養，環境髒亂、沒有給予飼料，且飲水也不乾淨，疑似有虐待動物之嫌，動保處與《犬魂》作者張敬偉合作蒐證後，確實發現1犬隻罹患毛囊蟲，甚至還飼養1隻台灣獼猴，現場依動保法開罰，共計14萬3000元。

動保處表示，初期接獲通報立即到場勘查，但沒有發現任何犬隻及動物，經查詢飼主資訊後，函文飼主限期改善飼養方式，不過由於飼主已有防備，因此才和動保人士聯繫，一起協助調查。

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隨後，動保處也邀集新店警分局前往稽查，果然發現飼主將犬隻長期關在籠子，而且環境髒亂、空間狹小、沒有飲用水等，已涉及虐待動物；飼主則說飲水、飼料提供不足，並解釋1週會將狗籠打開3天，但犬隻沒有寵物登記、絕育、施打狂犬病疫苗，如果沒有改善就會連續開罰。

動保處已先將2隻病犬帶回，治療後再交回飼主。劉姓飼主表示，近期會整地更新犬籠，提供飼犬足夠空間，避免皮膚病犬病況惡化。

另外，現場查獲飼養獼猴，獵捕獼猴已觸犯野生動物保育法，當場扣留該台灣獼猴，並依野生動物保育法開罰6萬元，總共開罰14萬3000元。

動保處也將生病的犬隻帶回治療。（新北市動物保護防疫處提供）

此外，飼主疑似獵捕野生獼猴，觸犯野生動物保育法進行開罰。（新北市動物保護防疫處提供）

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