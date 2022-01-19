男欠債百萬被7人押走毒打 全身血借尿遁躲超商廁所報警獲救

警方潛入Omicron群聚疫區抓人，比起壞人更擔心染疫。（民眾提供）

2022/01/19 11:50

〔記者王捷／台南報導〕杜姓男子因為賭債欠了108萬，遭綽號強哥的林男盯上，說好要先談判，結果林男一見面就指使6名小弟痛揍杜男，將他載到台中、桃園多處想到就揍他，杜男假借要去超商上廁所時報案，後來警方得知嫌犯曾到桃園Omicron群聚疫區，硬著頭皮、戴著兩層口罩，帶回7名嫌犯，並將他們以組織犯罪等罪移送。

這件案子發生在去年8月，杜男欠下賭債後還不出來，賭場方面委託在在台中有點勢力的林男討債，林男多次催討下，原本與雙方約好在永康談判，後來林男嫌不好停車，改約在台南大學旁「討論」該如何還錢，但當天晚間杜男才剛下車，就被林男與小弟痛毆，並強拉杜男上車，期間用外套套住杜男的頭，用膠帶層層包裹，讓他嚇到不敢吭聲。

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翌日凌晨，林男把杜男押進汽車旅館後，一群人對杜男實施第二波施暴，用大鎖、安全帽打他的頭，打到杜男暈過去後，又把將他的雙手反綁、戴上頭套塞進後車廂，杜男事後已經不曉得究竟被帶去幾個地點、打了幾次？只知道一群人輪流打他，也不給他討論還債的機會，一個打累了就換一下個，直到數十個小時過去，他被綁在車上行經桃園時，他假借要上廁所，趁著對方不注意，拿走自己的手機，躲進廁所後拜託朋友報案。

當地警方趕到時，杜男躲在廁所渾身是血、全身顫抖，被打成豬頭樣，直喊救命，但對於被打的原因，杜男起初都說是生意糾紛，桃園警方得知第一案發地點在台南，所以通知了台南警方後續調查，才突破他的心房，獲得賭債糾紛的情報。

南市警二分局警方分析林男的背景，發現林男與小弟常在台中一中街的一間泡沫紅茶店聚集，為此多次到台中跟監蒐證，期間還發生林男的車子差點被拖走，埋伏的刑警還上前拜託拖吊人員先別拖車，不然會影響到跟監行動，替林男省下一張罰單。

後來，台南警方發現參與這件案子的嫌疑人，還有一組人馬在桃園Omicron群聚感染區域，加上每天新聞一直播報，警方都很擔心去抓人時不小心染疫，但等到行動那天，警方還是硬著頭皮、戴兩層口罩抓人，嫌犯因為吸毒吸茫了，看到警察躲進棉被裡，假裝自己消失，警方在該處起出7點多公克的K毒，在18日宣布破案，全案以組織犯罪條例、毒品罪等移送南檢。

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