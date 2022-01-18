加速練功？手遊玩家買虛寶遇詐 手機業者也成受害人

警方查扣電腦、手機及現金等贓證物。（警方提供）

2022/01/18 18:11

〔記者許國楨／台中報導〕疫情影響，手遊等宅經濟盛行，嘉義縣2名男子為此潛藏在最近相當流行的手遊「新楓之谷」聊天室，誆稱有可以增加練功速度的虛擬寶物，低於市價出售，要求玩家匯款到不知情的通訊行業者帳戶，再向業者訂最新的哀鳳手機領取後網售變現，做起「三方詐騙」的無本生意，但去年底仍被刑事局中打循線查獲。

刑事局中部打擊犯罪中心去年間獲報，有騙徒以多達10餘個暱稱，暗藏潛伏在手遊「新楓之谷」聊天室中並張貼訊息，佯稱願以市價6至7折出售「輪迴碑石」虛擬寶物，由於玩家如擁有此寶物，可加快3倍練功速度，加上該款寶物的市價約5萬至7萬間，歹徒卻只用4萬多元販售，玩家趨之若騖，急著匯款購買後卻均未收到寶物，驚覺受騙陸續報案。

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警方受理後，要求銀行對被害人匯款帳戶進行警示，清一色都是通訊行的帳戶所有人紛紛來電詢問，帳戶內都是正當手機買賣貨款，為何無端遭警示，警方發現事有蹊蹺深入調查發現，原來歹徒在誘騙玩家匯款同時，也向通訊行訂購最新款，市價約4萬元的哀鳳手機，一旦得知玩家款項已匯到不知情的通訊行帳戶，立即派員前往領取手機後，再透過網路賣掉變現，藉此不法牟利。

由於此手法無須收購人頭帳戶省下詐騙成本外，得逞後也不用派員擔任車手提款，藉此製造斷點規避查緝，案經刑事局中打第三隊與高雄市刑大第五分隊、嘉義縣刑大偵三隊共組專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，查出是嘉義縣無業的高姓男子（23歲）及同住的徐姓友人（26歲）涉案，去年12月24日收網抓人。

警方並在2人屋內查扣電腦2台、手機4支及2萬2000元贓款，清查2嫌利用此手法已成功詐騙7支哀鳳手機，被害遊戲玩家及通訊行業者達14人，損失25萬9500元，訊後全案依詐欺罪嫌送辦，其中高嫌經檢方複訊，向嘉義地院聲押獲准。

警方呼籲民眾，網路遊戲為虛擬世界，具有高度匿名之特性，尤其網路遊戲玩家專注於電競世界後，多未留意新聞時事，特別容易成為犯罪集團覬覦的目標，網路上明顯低於行情市價之物品多為誘餌，除要避免透過通訊軟體交易，更要注意切勿輕易提供個人金融帳號給他人，在收受他人匯款之前，切勿提供個人金融帳戶給他人，以免落入新型態「三方詐騙」陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方說明詐騙手法。（警方提供）

高嫌經聲押獲准。（警方提供）

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