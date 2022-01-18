「賣家幫」涉詐600人騙2700萬 2主嫌收押

「賣家幫」涉投資詐騙600人賺2700萬，主嫌2人收押。（記者黃佳琳翻攝）

2022/01/18 16:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年11月底，警政署165反詐騙專線接獲多位民眾加入「賣家幫」投資遭詐騙案件，檢警介入調查，發現該詐騙集團聲稱只要加入會員，無須購買商品，僅需分享網站資訊並招募會員入會，就可賺取高額回饋，初估有4534人加入會員，逾600人受騙上當，詐騙所得逾2700萬，2名主嫌被雄檢聲押獲准，目前仍持續清查中。

檢方指出，以陳姓、許姓為首的詐欺集團，先委外設計「賣家幫官方網站」、「賣家幫APP」，再設立登記「賣家幫有限公司」及成立LINE群組，並將APP放置在Android、ios應用程式庫供民眾下載。

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該集團對外號稱「零風險穩賺不賠」，已經和多家知名品牌合作，民眾只須下載APP並以1比1比率儲值金額，即可在「賣家幫」合作的網購通路購物，並佯稱若民眾透過該APP虛擬下單商品，幫商家衝高商品銷售量增加曝光率，商品不會實際出貨，於訂購商品24小時後即會在APP收到退還的消費款項及回饋的消費紅利，紅利達一定金額可用於下次消費使用或換成現金。

去年11月底，該交易平台無預警解散LINE群組（會員人數高達4534人）、關閉官方網站及APP，部分投資人因而驚覺受騙並報警處理，目前已有近600位民眾報案，檢警初估至少詐逾2700萬元。

多位受騙民眾向警政署報案後，雄檢指揮刑事局南打等單位介入調查，並於本月初前往許、陳2名主嫌位於高雄市鹽埕區住所等4處進行搜索，同時傳訊、拘提7名嫌犯到案；檢警扣得提款卡及存簿數十組、電腦及現金33萬餘元，許、陳2嫌被依詐欺等罪聲押獲准，目前詳細受害人數及金流仍持續清查中。

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