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    表兄弟組詐團再藉買虛擬遊戲道具洗錢 高市刑大破獲清出60多案

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    2022/01/17 12:06

    〔記者黃良傑／高雄報導〕同年齡27歲的陳姓、廖姓表兄弟，2人竟組成詐騙集團，先於臉書社團中偽裝成金融黃牛，詐騙想申辦貸款網友的證件個資，另鎖定特定老牌線上遊戲，謊稱兜售動輒2、3萬價值遊戲道具，罕見地採用電子支付系統作為交易詐財管道，得手後利用人頭電子支付戶頭內多次互轉後，最後以購買虛擬寶物後變賣套現，藉此洗錢規避警方追查，今被高市刑大科偵隊破獲。

    刑大持搜索票及拘票前往苗栗將兩嫌查緝到案，當場查獲做案用手機、筆電，以及知名品牌水母造型喇叭、帳冊資料等證物，清查發現自110年5月底起，被害人至少逾60人、被害金額逾百萬元。

    刑大今指出，因去年疫情蔓延，各式線上遊戲、手遊成為民眾居家首選，刑大接獲多人報案，指國內某老牌線上遊戲，在全台爆出大量特定網路遊戲「假售寶真詐財」手法，假藉道具交易進行詐騙、洗錢，刑大聯手林園分局偵查隊共組專案小組深入追查，鎖定同年齡的陳姓、廖姓表兄弟涉案。

    據了解，陳、廖涉嫌在臉書社團中偽裝成金融黃牛，詐騙想申辦貸款網友的證件與個資，再鎖定特定老牌線上遊戲，謊稱兜售動輒2、3萬元價值的遊戲道具，使用電子支付系統作為交易詐財管道，詐騙得手後，再利用人頭電子支付戶頭內多次互轉，最後利用購買虛擬寶物後，再次變賣套現涉嫌洗錢，嫌犯否認犯行，警方將表兄弟2人移送法辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

    陳姓、廖姓表兄弟共組詐騙集團再藉買虛擬遊戲道具洗錢，高市刑大破獲清出60多案。（民眾提供）

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