竹聯幫成員討完債沿路放閃 陪小三逛街被逮：能否別通知老婆

竹聯幫平堂齊興會曾姓主嫌（左二）討完債後陪小三逛街被警方逮捕。（記者王捷翻攝）

2022/01/18 17:11

〔記者王捷／台南報導〕竹聯幫齊興會副會長曾華翔於臉書創立「討債公社」，在臉書創立「討債公社」招攬討債業務，曾男的另一個身分是知名小籠包師傅，出入名車代步，還有小三陪伴，只要接到討債業務，就裝病請假，警方日前趁他陪小三逛街時將他逮捕，曾男要求不要通知老婆，警方隨後起出刀械、槍枝等，訊後依涉及組織犯罪等罪嫌移送他與另8位討債集團成員。

曾華翔的小籠包師傅身分只是掩護，其收入可不是靠揉麵、包餡，據悉曾男屬竹聯幫平堂成員，有一些與毒品有關犯罪紀錄，擔心警方將他和犯罪組織連結，加上他有一些廚藝底子，所以一直保留正常工作，同事們都很羨慕他穿戴名牌，出入都靠名車代步，但卻不曉得他大多數的收入是靠討債而來。

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去年曾男的老大成立齊興會，與竹聯平堂平起平坐，他擔任副會長，原本以竹聯幫名號討債就很容易成功，成立分會後有更多「發展空間」。

由於竹聯幫平堂在去年惹了許多事，甚至傳出疑似黑吃黑內鬥情形，刑事局原本就相當注意該堂，分會成立後，曾男更帶領其他犯罪組織吸收的成員北中南討債，五五分帳接受委託催討債務，成功率相當高。

警方透露，齊興會雖然擁有槍枝、刀械，但從來不靠武力討債，多以大字報、傳單等讓被害人感到畏懼，其中還製作「殺人償命、欠錢還錢」還列上黑白無常的畫面，不到半年獲利至少300萬以上。

警方監控了曾男數支電話，本月17日前往台北逮人，正巧曾男到台中討債，完成討債工作後開名車陪小三逛街，警方耐住性子整路看著曾男與小三放閃，直到兩人逛完街以後回到北部才發動搜索，同時傳喚8名成員，兵分多路起出帳冊、刀械、槍枝等犯罪工具；由於曾男發給期下成員的紅包，列有「齊興會」的字樣，以這個客觀證據，認定該集團有組織犯罪的可能，訊後依涉及組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌將9人移送地檢，

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