開庭不必「候診」枯等 南投地院「e化報到」新制上路

南投地方法院設置自動電子報到機，推動「電子集中報到」新制。（記者謝介裕攝）

2022/01/18 13:23

〔記者謝介裕／南投報導〕司法新年新氣象！南投地方法院從本月起推出「電子集中報到」新制，民眾只要持法院開庭通知書或傳票上之二維條碼（QR CODE），即可自行透過法院內的自動電子報到機掃描完成報到手續，昔日開庭像就醫候診般枯等，引發民怨現象，也可望獲大幅改善。

人手一機的時代，南投地方法院配合中央e化政策，也特別在司法大樓設置3部自動電子報到機，南投及埔里2處簡易庭則各有1部，於日前正式展開電子集中報到新制。

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南投地方法院指出，過去傳統的人工紙本報到工作，費時又費力，如今e化後，將可大大減少民眾在法院報到處等候的時間，並簡化法院行政作業流程，哪怕民眾忘了攜帶開庭通知書或傳票到院，只要事先提供身分證字號且法院也已輸入於審判系統者，亦可掃瞄其身分證背面的條碼完成報到手續。

而在報到成功後，自動電子報到機的螢幕畫面將同時帶出「開庭進度查詢QR Code」，民眾只要用手機掃描便可查詢開庭進度，且當事人若是持身分證至指定的報到處報到，在同一天上午或下午的多數案件庭期，也可以一次完成報到。

假使案件無法在一次庭期就審理終結而有多次庭期，電子集中報到新制通知書或傳票上的二維條碼，只綁定案號不隨庭期變更，民眾可利用手機拍攝QR CODE留存，以便就同一案件的各次庭期，都可以在自動電子報到機以手機上留存的QR CODE照片進行掃描報到，更是一大便民特色。

除此，應受保護之人（如秘密證人、性侵害案件之被害人等），通知書或傳票將會指定法警室或其他處所，由法警或專人以輔助電子報到之方式完成報到手續。

南投地方法院進一步表示，該院區暨南投、埔里簡易庭入口處，目前都以嶄新的機櫃與明顯牌示提供電子集中報到新制的服務，且設有專人辦理輔助報到，讓e化為民服務能更加落實。

南投地方法院推動「電子集中報到」新制，民眾持身分證掃描完成報到手續。（記者謝介裕攝）

南投地方法院推動「電子集中報到」新制，民眾拿通知書掃描完成報到手續。（記者謝介裕攝）

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