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    立院三讀 司法程序特別條例／疫情時期 審判可視訊開庭

    疫情期間為維持司法程序有效進行，例外賦予法院可採取遠距視訊開庭，打破了刑事被告需到庭應訊的硬性規定，條例至2023年6月30日落日中止。（資料照）

    疫情期間為維持司法程序有效進行，例外賦予法院可採取遠距視訊開庭，打破了刑事被告需到庭應訊的硬性規定，條例至2023年6月30日落日中止。（資料照）

    2021/06/19 05:30

    〔記者吳書緯、吳政峰／台北報導〕因應武漢肺炎疫情，立法院院會昨三讀通過「傳染病流行疫情嚴重期間司法程序特別條例」，明定於傳染病流行期間，為維持司法程序有效進行，例外賦予法院可採取遠距視訊開庭，打破了刑事被告需到庭應訊的硬性規定，條例至2023年6月30日落日中止。

    司法院與行政院日前函請立法院審議武肺司法特別條例草案，歷經兩次朝野協商，朝野立委對攸關如何保證審理公開、落日條款一度未有共識，最後全數共13條條文取得共識，於昨天院會通過。

    打破刑案被告需到庭

    其中最重要的就是，「刑事訴訟法」中原本規定刑事被告一定要到庭應訊，但在特別條例施行期間，法官徵得當事人同意，可例外准許被告毋庸到庭，也就是被告可在家接受視訊審問；在監所的被告，也可利用監所的視訊設備接受遠端訊問。

    法院得指定視訊旁聽

    至於相關卷證，也可以用科技設備傳遞，不用親自接觸。筆錄則採取事後製作方式，不用當庭簽名。若法官認為案件不適合視訊審判，譬如：性侵害案件、少年事件，或是視訊審理有困難，均可裁定停止審判。

    另一個重點則是，法院應公開審理，若採取視訊審理，外界無法旁聽，恐違反透明原則，立法院曾一度討論是否採取線上直播，但考量法庭不得錄影錄音，直播有違規之虞，故特別條例規定視訊開庭時，法院得指定處所提供視訊旁聽，例如懲戒法院29日開庭審理前委員長石木欽案，就指定於司法院視訊旁聽。

    司法院原希望特別條例可於日後疫情爆發時，重複拿出來使用，但立委認為條例應屬「一次性」，因此制定落日條款，於2023年6月30日中止，若有延長必要，應經立法院同意。

    雖然特別條例未定義何謂「疫情嚴重期間」，但據悉，將會以目前狀況為基準，也就是疫情警戒三級，經司法院核定停止開庭後，特別條例才會生效。

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