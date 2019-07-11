司法服務「零距離」！ 南投訴訟程序視訊諮詢上路

2019-07-11 19:12

〔記者謝介裕／南投報導〕為民服務「零距離」，絕非僅止於口頭說說！南投地方法院今天下午在司法大廈舉辦「訴訟程序視訊諮詢服務」揭牌儀式，現階段在南投縣政府及13鄉鎮市公所，合計設置14處視訊諮詢服務據點，且採用「預約掛號」作法，除了避免網路塞車，也讓民眾節省等候或來往法院的時間，可望大大提升服務效率。

司法院為提升便民禮民效能，減少民眾往返法院舟車勞頓，並結合地方政府資源，應用科技設備，讓偏遠地區民眾得以用視訊方式獲得訴訟程序諮詢服務，特訂頒「司法院所屬一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務實施計畫」，南投縣幅員遼闊，信義、仁愛2原鄉面積就比彰化、雲林2縣還大，因此被列為優先辦理。

根據南投地方法院資料顯示，近3年來，法院平均每月刑案收件量約700件、民事約1700件、民執約2400件，南投是典型農業社會，民眾對法律認知普遍有限，以致有時連土地買賣糾紛等非重大的案件，當事人就可能被搞到一個頭兩個大，如今透過視訊諮詢服務，將可讓民眾少跑幾趟冤枉路！

南投地方法院院長黃俊明指出，視訊服務初期將由法官助理擔任服務人員，為避免網路塞車，將啟用預約掛號系統，讓民眾得以預知及安排行程；另外，透過視訊面對面，可彌補過去傳統電話諮詢，無法確認當事人等問題，未來服務人員開啟視訊，即可同步查核詢問人是否為案件當事人。

民眾若對於所詢案件，有訴訟、非訟程序、書狀、繳費等問題，可以視訊與法院訴訟輔導科連線，免於住家與法院之間舟車勞頓，目前視訊諮詢服務據點以縣府及公所行政系統為主，民眾若有需求可就近提出預約申請，未來計畫與法律扶助基金會南投分會、南投律師公會合作，擴充據點增加服務層面。

南投縣長林明溱、草屯鎮長簡景賢、竹山鎮長陳東睦、魚池鄉長劉啟帆、中寮鄉長廖宜賢等人出席揭牌後，也肯定司法為民服務貼心的一面。

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