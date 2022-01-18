毒咖啡包內含毒品百百款 北市刑大一把火全銷燬

警方查獲的毒品咖啡包。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/18 13:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市刑事警察大隊辦理去年度第三、四級毒品沒入物，總計1476公斤公開銷燬，全程經北市警察局政風室、督察室全程督導銷燬情形，並由特勤員警全程荷槍實彈警戒，將所查扣第三、四級毒品送往木柵焚化廠進行銷燬。

北市警察局110年度共查獲第三、四級毒品1639案，查扣三、四級毒品計1476公斤，較109年增加1100公斤。其中多半係以毒咖啡包為主。據觀察發現，不法業者會以航海王、LINE卡通人物圖案及各類流行動漫包裝，吸引年輕人接觸。

請繼續往下閱讀...

警方表示，有鑑於毒咖啡常在酒店、夜店或毒趴流通，取得門檻低，且施用方便，不法業者為謀取暴利，毒咖啡包內毒品純度雖然不到3%，但為求口碑效果，經常以混合各類三、四級毒品方式，使施用者能快速有感。

北市刑大表示，毒品內容物最常見除有愷他命、浴鹽（MDPV）、合成卡西酮、一粒眠（硝甲西泮）、FM2（氟硝西泮）等，近期更流行混入俗稱「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）、MMA（甲氧基甲基安非他命）等中樞神經興奮劑。

警方表示，混合各類毒品的效果，會造成刺激釋放神經傳導物質，並阻斷回收機制，讓中樞神經處於持續興奮狀態，導致心跳加速、血壓增高、發汗，進而引發幻覺、暴力或自殘。不同毒品交互作用，亦可能導致心悸、痙攣及抽搐、呼吸抑制，甚至導致心臟衰竭、休克而死亡。

且因利潤高，甚有業者不惜短期租用每晚動輒數萬元的高級飯店，用作毒品分裝處所及儲放倉庫。鑒於寒假期間將至，提醒家長應多關心子女平日交友活動，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即尋求各地方政府毒品防制中心協助，並通報警方循線追查毒品來源，避免毒品戕害青少年身心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

北市刑大進行毒品銷毀。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法