年前掃黑逮185人 警政署長點名竹聯2堂口宣示「一個一個抓」

警政署長陳家欽點名竹聯2堂口，宣示「一個一個抓」。（記者姚岳宏攝）

2022/01/17 17:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節將至，警政署元月執行一波掃黑及打詐專案行動，掃蕩包括竹聯幫弘仁會及天道盟太陽會等16個幫派組織，逮捕185人，查扣現金3100餘萬元，警政署長陳家欽今天到刑事局視察掃蕩成果，特別點名警方要全力掃蕩近來快速發展的竹聯幫內兩大堂口弘仁會及寶和會，強調未來將運用各種手段窮追猛打，「一個一個抓」，不徹底瓦解該組織絕不鬆手。

刑事局表示，去年共查緝395個幫派組織，犯嫌3169人，查扣不法利得新台幣4億1700萬元，其中陳家欽最看重的，就是逮捕涉及多件槍擊、恐嚇案件的天道盟美鷹會精神領袖王鑫，以及涉及台南女組頭、桃園藥頭擄人案、並在中山區林森北路酒店丟擲手榴彈的竹聯幫弘仁會長林聖閎，及有竹聯幫寶和會背景的台北市土方公會理事長王建翔。

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陳家欽表示，針對幫派組織犯罪，要求各警察機關從人流、金流、行業及資通面向厲行系統性掃黑，絕不容許黑幫有生存空間，尤其年關將近，更要強力關注幫派動態並提高查緝能量。

刑事局同時展現元月掃蕩成果，包括破獲弘仁會份子邱國興組成的詐騙集團，邱男聲稱可幫銷售套牢的靈骨塔位產權，先後詐騙達5千萬元，其中一名年邁長者被騙走逾新台幣3千萬元；另外，查獲組成電信詐騙集團的竹聯幫仁堂份子鄒俊逸，鄒男以解除「分期付款」等話術進行詐騙，被害人多達34名，其中有名30多歲的小資女因接到詐騙電話，被騙匯畢生積蓄200餘萬元。

警方也偵破基隆天道盟太陽會角頭陳睿傑持槍暴力討債案，28歲陳男自組討債集團，遇欠債不還，就會率眾押人，並以電擊棒電胸口，持空氣槍射被害人全身；警方本月收網查扣扣瓦斯槍、鎮暴槍、開山刀、鐵棍、辣椒水等武器，並搜出安非他命等毒品，警詢後依毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例移送偵辦。

刑事局表示，將清本溯源街頭聚眾鬥毆、押人、槍擊等暴力犯罪，並通令各警察機關，不以抓滋事者為足，應持續擴大逮人、追錢、抓組織。

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天道盟太陽會角頭陳睿傑涉嫌持空氣槍射被害人凌辱逼還錢，還把影片PO網。（記者姚岳宏翻攝）

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