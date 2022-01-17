科技建警 嘉市警局成立科偵小隊數位執法

嘉市警局成立分局科偵小隊，市長黃敏惠（中）等人參與揭牌儀式。（記者丁偉杰攝）

2022/01/17 14:28

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕科技日新月異、犯罪手法與時俱進，嘉義市警察局在局長黃建榮任內培訓科技犯罪偵查人員，精進科技偵查技巧，今天上午市警局為分局科偵小隊揭牌，科偵生力軍由市長黃敏惠授予象徵鯊魚精神的科技犯罪偵查LOGO，將分發至各分局偵查隊服務，嘉市也是非六都首支成立分局科偵小隊的縣市。

黃敏惠今天上午到嘉市警局主持卸任局長黃建榮、新任局長王文澤交接典禮，儀式結束後一行人到市警局2樓舉行分局科偵小隊揭牌儀式，嘉義地檢署檢察長張曉雯、警政署副署長林順家陪同見證。

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黃建榮說，在市長黃敏惠支持下，市警局建置分局科偵小隊，在警局同仁規劃及努力下，分局科偵小隊今天揭牌運作，正式宣告加入打擊犯罪行列。

市警局表示，去年8月起，透過筆試、面試篩選出對科技犯罪偵查具熱忱的員警，利用3個月時間培訓，藉由強化數位鑑識勘查、採證等訓練方式，精進科技偵查技巧，最後共4名警員通過嚴格考核，取得科技犯罪偵查人員資格，這批生力軍將分發至各分局偵查隊服務，並與現有的6位資深科偵小隊同仁併肩作戰，填補科偵專業警力的迫切需求。

黃敏惠授予這批科技犯罪偵查人員象徵鯊魚精神的科技犯罪偵查LOGO，期許成員皆能具備「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神，結合科技偵查技巧及數位鑑識能力，蒐尋犯罪的蛛絲馬跡，在治安工作表現上將會更加亮眼。

嘉市警局展示科技犯罪偵查相關設備。（記者丁偉杰攝）

嘉市警局科偵生力軍由市長黃敏惠（左）授予象徵鯊魚精神的科技犯罪偵查LOGO。（記者丁偉杰攝）

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