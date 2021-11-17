澎湖外垵國小13萬元工程傳弊案 校長及總務主任各15萬交保

外垵國小校長許有志疑因不諳採購程序十五萬元交保。（民眾提供）

2021/11/17 20:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼外垵國小視聽教室樓地板工程疑未依行政程序完成招標，就由廠商入場施作，事後才補正程序，但被檢舉送交廉政署南部地區調查組調查，偵訊後校長許有志與總務主任各十五萬元、二名廠商十萬元交保。

根據了解，西嶼外垵國小視聽教室樓地板工程，雖然僅有十三萬元工程款，但因採購法規定必須上網公告招標。校方疑似不諳採購法規定，未完成公告招標程序前，就請特定廠商入校施作，雖然日後有補正程序上網公告，但出現招標瑕疵，全案經人向廉政署南調組檢舉。

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廉政署接獲檢舉後，一個月前就展開蒐證程序，十六日進行收網偵訊後，認定涉嫌違反採購法、圖利特定廠商，移送澎湖地檢署複訊，檢察官諭令校長許有志、總務主任各十五萬元交保；二名廠商〈施作廠商及借牌廠商〉各十萬元交保，累計金額高達五十萬元，已超過工程金額逾四倍以上，似乎有點不符比例原則，引發法界人士對於交保金額爭議。

澎湖縣教育處證實校長及總務主任十五萬元交保，但不了解全部案情，將靜待司法判決結果，再進行後續處理；而校長及總務主任今日未在學校，根據了解在與律師洽詢，研究相關案情；有法界及檢調人士認為全案是採購法上行政瑕疵，並無貪瀆實證，由於金額不高，校方才會「便宜行事」，因此引來官司，值得各校行政借鏡。

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