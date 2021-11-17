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    2.5萬顆高麗菜採收前夕遭摘光 警逮11嫌辯稱「誤以為可免費採」

    麥寮一處高麗菜田採收前遭人砍光光，菜農無奈又傻眼。（記者黃淑莉攝）

    麥寮一處高麗菜田採收前遭人砍光光，菜農無奈又傻眼。（記者黃淑莉攝）

    2021/11/17 16:53

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林麥寮一處高麗菜田採收前夕遭人砍光光，許姓菜農今天一早發現無奈傻眼，台西警方獲報前往處理，當場查獲11名涉嫌人，全數帶回分局偵訊，嫌犯告訴警方，以為是農民棄置不採收，所以呼朋引伴前往採收回家加菜，不知道已觸法很懊悔。

    許姓菜農今天僱工要採收高麗菜，一早5點多到田間發現菜被砍光光，他趕緊回家用紙板做一個「不開放自採」告示牌，來到高麗菜田看到田裡又有7、8人正在砍菜，只好報警處理。

    許姓菜農說，整片8分地約2.5萬顆，今年因氣候關係高麗菜不好管理，他的賣相不佳，且被蟲咬嚴重，因成本都已投入，與菜商談好便宜賣減少損失，並約定今早要僱工採收，現場一看很傻眼，2個月心血全沒了。

    台西分局指出，現場共查獲11名涉嫌人，查扣高麗菜89顆、鐮刀4把、菜刀1把，11名涉案人大都是年長者，他們誤以為是農民棄置不採收，所以呼朋引伴帶著鐮刀來採收回家加菜，不知道自己已觸犯偷竊，相當後悔。

    台西分局表示，高麗菜田面積約0.3公頃，以其售價初估損失約6萬元。

    台西分局長黃念生指出，現已進入花生、高麗菜等農作產期，為確保農民的心血已啟動護農勤務，針對轄區農田加強巡邏，也呼籲民眾對於農田農作物未經地主許可千萬不要採摘，以免觸法得不償失。

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