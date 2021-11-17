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    光洋科經營權之爭續集 新董座告「光洋撐傘團」散布流言

    身兼台灣鋼鐵董事長的光洋科新董事長王炯棻，針對外傳台鋼為禿鷹等相關流言，今向台北地檢署按鈴提告，揚言揪出躲在廣告後散布不實流言的「光洋撐傘團」等人。（記者錢利忠攝）

    身兼台灣鋼鐵董事長的光洋科新董事長王炯棻，針對外傳台鋼為禿鷹等相關流言，今向台北地檢署按鈴提告，揚言揪出躲在廣告後散布不實流言的「光洋撐傘團」等人。（記者錢利忠攝）

    2021/11/17 15:04

    〔記者錢利忠／台北報導〕國內靶材大廠光洋科經營權大戰持續延燒，身兼台灣鋼鐵董事長的光洋科新董事長王炯棻，針對外傳台鋼為禿鷹等相關流言，今向台北地檢署按鈴提告，揚言揪出躲在廣告後散布不實流言的「光洋撐傘團」等人。

    王炯棻團隊今向北檢提告時指出，面對所謂「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告，誣指台鋼盟為禿鷹，為揪出躲在廣告後散布不實流言之人，並維護台鋼及王炯棻的名譽及信用，王炯棻特提出刑事告訴，請北檢積極查辦，勿枉勿縱。

    光洋科經營權之爭愈演愈烈，遭董事會撤換董事長職務的馬堅勇及總經理黃啟峰，日前召開記者會，聲稱5日的董事會遭支開，批決議違法。不過，台鋼派任的新董事長王炯棻的特助林郁昌則前往記者會踢館，強調召開董事會時，馬堅勇都在場，不論是解任董事長或選任新董事長，馬堅勇都有參與表決。

    本月5日，光洋科召開董事會，會中光洋科董事昇原投資公司法人代表洪本展，對台鋼派發動突襲，提出臨時動議，要求提前在12月27日召開股東臨時會，在兩邊攻防下，最後會中決議5比4撤換董事長馬堅勇，由玉璟公司代表王炯棻擔任新董事長；光洋科經營權之爭自此展開。

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