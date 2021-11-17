搭「尚氣」電影熱 台中靚女警戴十環反光條宣導交安

女警余珮毓發揮創意搭電影潮，將反光條綁在手上成功吸睛。（記者許國楨翻攝）

2021/11/17 15:03

〔記者許國楨／台中報導〕民間團體14日在台中公園舉辦兩性議題相關活動，台中市第二分局藉由現場人潮，會同志工媽媽到現場宣導交通安全，期間外型亮眼的女警發揮創意，搭上日前熱映的漫威電影「尚氣與十環傳奇」，將反光條綁在手上，此舉果然吸睛立即與民眾拉近距離，也達到交安宣導的目的。

近日疫情逐漸降溫，性別友善團體「基好事吉」當天在台中公園舉辦「再靠近一點，我不會咬人」兩性議題市集及相關活動，第二分局公園派出所藉由活動人潮，由女警余珮毓、李宓璇會同所內志工媽媽於園區內向民眾宣導交通安全，期間余員突發奇想，搭上日前上映的美國漫威電影「尚氣與十環傳奇」熱潮，將反光條綁在手上，就像主角「尚氣」手上的十環神器。

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此造型果然吸引不少民眾目光爭先來拍照，也打開話匣子，志工媽媽們再舉出「出門穿亮衣 安全好放心」、「清晨穿亮衣 路口慢看停」看板，宣導天候狀況不佳、清晨或晚上天色昏暗時，視力會受到影響導致發生交通事故，提醒民眾騎機車、腳踏車、走路或運動時，記得要穿著鮮豔亮色系、反光的衣服。

另民眾也可以在身上配戴反光飾品、將反光材料的貼紙貼在身上，或隨身攜帶小手電筒，讓自己更醒目，提前讓駕駛人在遠距離就能看見，才能有效防止交通意外的發生，而現場也贈送北區「元保宮」’「重生堂」過香爐加持的反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品，並教導使用方式，民眾收到小禮物都直呼「太實用了！」

分局長陳家銘表示，昏暗地方穿黑色衣服是最模糊的，黃色反光衣最清楚，因為反光衣能反射亮光，燈光一照就能清楚看見，並提醒民眾外出在天候不佳、清晨或晚上出門時，穿上明亮衣物，「快樂出門，平安回家」。

志工媽媽趁人潮向民眾宣導。（記者許國楨翻攝）

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