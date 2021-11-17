新竹也驚見球棒隊？ 疑不爽被超車 攔車拿出球棒嗆聲

有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出影片，指騎車途中被人攔下，對方還拿出短球棒嗆聲，原因是「我騎太快超他車」，網友回應「全台灣到處有棒球隊，果然是國球」。（照片擷取自臉書社團《新竹爆料公社》）

2021/11/17 11:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕有網友在臉書社團《新竹爆料公社》貼出影片，指騎車途中被人攔下，對方還拿出短球棒，嗆聲「讓我Ｘ」，原因是「我騎太快超他車」，網友回應「全台灣到處有棒球隊，果然是國球」；新竹縣政府警察局表示，已受理這起行車糾紛，目前鎖定嫌疑人車號及身分，正查緝嫌疑人到案說明。

網友貼文表示，本月11日下午約2點半，騎機車行經台一線新竹新豐段，騎到一半，被人攔下，對方還拿短球棒，原因是對方認為他騎太快超車；網友說他提供的行車紀錄器影片中，對方對他說想「讓我Ｘ」，他收集資料準備提告恐嚇和公然侮辱。

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貼文在網路上瘋傳引發討論，該網友後續補充「新湖分局的警察已火速聯絡我，請我過去分局報案，他們要處理抓人了」。

根據影片顯示，這名騎士下車後對貼文者嗆聲「是什麼東西，很屌！你他媽的ＸＸ，屌什麼！屌什麼東西，車很快喔！」等，惡言之後把球棒放回機車置物箱後離去。

貼文底下有不少網友留言：「全台灣到處有棒球隊，果然是國球」、「騎車開車必備球棒了嗎？！」、「球棒變標配？全民瘋棒球！」、「新竹也不落人後了」、「全國杯開打」；也有網友說「要全程看才能下評論」、「請先公布爭吵前行車記錄器畫面」等。

新湖警分局表示，這起民眾行車糾紛，機車駕駛人隔日已到至派出所報案，分局依規定受理，並開立報案證明單；經初步瞭解，嫌疑人1人持球棒揮舞，現場無聚眾滋事，目前已鎖定嫌疑人車號及身分，正積極查緝嫌疑人到案說明。警方呼籲，行車時如遇到行車糾紛應報請警方協助，避免與對方直接衝突，以免發生危險。

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