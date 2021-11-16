才發生虐殺命案 台中人力派遣公司負責人又打傷鄰居

位在中市中清路上的「弘旺」人力派遣公司。（記者許國楨攝）

2021/11/16 16:57

〔記者許國楨／台中報導〕上月底才傳出殘忍虐殺命案的「弘旺」人力派遣公司，今天又被市議員踼爆，該公司負責人日前將鄰居打到顱內出血，警方卻將該案「函送」處理，引發「粉飾太平」質疑，轄區警方今天說，案發第一時間員警即到場處理，因被害人是出院後才報案，才會與案發時間相隔3天，全案已報請檢察官指揮偵辦。

台中市第二分局指出，位於中清路「弘旺」人力派遣公司糾紛不斷，今年已有29筆相關記錄，包括110勤務中心報案紀錄有18件27筆，其中包含遭檢舉燃燒廢棄物5件，另外還有配合環保局行政執行2件，另外該公司自行報案案件，也有員工酒醉鬧事、打架、薪資糾紛、債務糾紛及投訴員警等紀錄11件，的確有議員所指述，經常妨害安寧等情事。

請繼續往下閱讀...

而莊姓男子長期與該公司因停車、堆放廢棄物問題有糾紛，本月8日清晨7時許，莊與該公司64歲林姓負責人等3人再起口角，進而衍生肢體衝突，警方獲報迅速派遣優勢線上警力於3分鐘內趕抵時，雙方衝突已結束，現場發現莊男臉部有撕裂傷，立即通報119救護車將其送醫治療。

莊男就醫後接受警方偵訊，指稱遭林男等3人毆打成傷並限制其人身自由，對林男等3人提出妨害自由、傷害等告訴；林男等3人則對莊男提出恐嚇、傷害及妨害名譽等告訴，而鑑於案發當時莊男因送醫治療無法及時接受詢問，且雙方當事人各執一詞，本案已為初步證據保全措施，因係「互相提告」，經續行調查後，目前已完成蒐證調查，全案報請台中地檢署指揮偵辦。

另10月28日發生於大甲區的蔣姓工人遭虐殺命案，該案被害人為該公司下游包商員工，與該公司並無直接關係，警方已將相關涉案犯嫌11名查緝到案，其中8名犯嫌並聲押獲准，警方已將該處所列為重點查察目標，將加強蒐集不法事證，並運用行政干預等手段，結合市府主管機關聯合稽查整飭，杜絕一切危害，還給市民安全、安寧的居住環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法