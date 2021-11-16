沒授課詐領講師費 台灣信望愛長照福利協會常務理事被訴

基隆地檢署近日偵結，認定陳女涉犯偽造文書及詐欺取財等罪，依法將她起訴。（記者吳昇儒攝）

2021/11/16 14:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓女子在社團法人台灣信望愛長照福利協會擔任常務理事，除了綜理協會業務外，另也受市政府委託，辦理基隆市家庭照顧者支持性服務創新型計畫。陳女卻於2018年底前，多次偽造文書詐領9萬元講師費。一名龔姓講師發現異狀，訴請地檢署偵辦。基隆地檢署近日偵結，認定陳女涉犯偽造文書及詐欺取財等罪，依法將她起訴。

檢調調查，2018年8月2日起至11月29日止，該協會受委託共舉辦25場長照課程，當中邀請了龔姓法官、王姓心理諮商師、廖姓園藝治療師、葉姓護理師、池姓個案管理師及陳女本人擔任講師，依照授課內容不同，分別支付3、4千元的講師費。

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但當中有7場課程，陳女並未舉辦，但仍向市政府申請講師費，另有7場課程也是由陳女自行代為授課，領走28000元的講師費。其中一名龔姓法官原被安排講授國民參審課程，但陳女並未舉辦，因而露餡。

陳女到案後向檢調承認，確實有7場課程未舉辦、7場課程由自己代為授課，領取講師費；協會內莊、陳姓員工也向檢調坦承，有受到陳女指示，製作不實文件向基隆市政府申請款項。

多名講師也證稱，並未講授相關課程，講師費簽領單據及簽到表，均非自己親自簽名。

檢察官調查後，認定陳女已經涉犯行使偽造文書及詐欺取財等罪，因犯行、犯意各別，行為互異，請法官分論併罰，不法所得9萬元，也請依法宣告沒收。

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